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Ozan Tufan'ın görüntüsü derbiye damga vurdu

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 30.11.2020 10:48 | Son Güncelleme

Fenerbahçe ile Beşiktaş Kadıköy'de kozlarını paylaştı. Siyah-Beyazlıların 15 yıl sonra rakibin deplasmanda devirdiği maçta sarı lacivertlilerde performansıyla alkış alan tek isim Ozan Tufan'dı. Başarılı futbolcunun derbideki bir görüntüsü ise sosyal medyayı salladı.

Ozan Tufan'ın görüntüsü derbiye damga vurdu

Fenerbahçe evinde Beşiktaş'a 4-3 mağlup oldu. Sarı Lacivertli taraftarlar takımın performansı sonrası büyük hayal kırıklığı yaşarken maçta en dikkat çeken isimlerden biri yine Ozan Tufan oldu.

Milli aradan sonra Gençlerbirliği maçında oyuna sonradan dahil olan ve maça 1 gol 1 asistle damga vuran Ozan Tufan, Beşiktaş derbisinde de performansıyla göz doldurdu.

Geçtiğimiz sezonun başından itibaren yükselen formunu devam ettiren ve hem Fenerbahçe hem A Milli Takım'ın vazgeçilmezi haline gelen Ozan Tufan, derbideki hırslı görüntüsüyle taraftarların beğenisini topladı.

SERGEN’LE VERDİĞİ GÖRÜNTÜLER DİKKAT ÇEKTİ

Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından istediği form düzeyine bir türlü erişemeyen ve Aytemiz Alanyaspor'a kiralandıktan sonra futbolunu bir üst seviyeye yükselten Ozan Tufan'ın eski hocası Sergen Yalçın'la samimi görüntüleri de dikkatlerden kaçmadı.

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Fenerbahçe adına atılan 3 golün 2'sine imza atan Ozan Tufan attığı gollerin yanı sıra mücadelesiyle takdir topladı. (Akşam)

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
YİNE ŞİŞİRME BU FENRLİLERİ EDİTÖÖÖÖÖÖR NE MAL LDUKLARINI HEPİMİZ BİLİYORUZ
bundan sonra fenerle 10 kişi oynayalım 3avans 4te biter diyelim hakemde onlardan olsun dünki maçtaki gibi top ayaktan çıktıktan sonra ayaga darbeye penaltı versin :)))
Sergen Kral adamdır, Alanyaspordayken dibe vurmuş Ozanın elinden tutmuş '' Ozana futbolcu olduğunu hatırlatmaya çalışıyoruz'' demişti. Sonrası malum çocuk yükselişe geçti ama Emre ce Volkan abisinin izinden değilde Alexin izinden gidip onun gibi kaptan olsun. Kendi taraftarına jest olsun diye kişiliğini bozmasın yeter...
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