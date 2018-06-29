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Ozan Tufan’ın inanılmaz değişimi!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 29.06.2018 11:09 | Son Güncelleme

Fenerbahçeli Ozan Tufan Sırbistan'ın başkent Belgrad'a giderek özel hocayla çalışmalara başladı. Bir dönem istenmeyen adam ilan edilen genç yıldız 3 haftada 8 kilo verip vücudundaki yağ oranını yüzde 20'den yüzde 9'a düşürdü.

Ozan Tufan’ın inanılmaz değişimi!

Fenerbahçe’nin büyük umutlarla transfer ettiği fakat bir türlü istenilen seviyeye ulaşamayan oyuncusu Ozan Tufan, sarı lacivertlilerdeki yeni dönemle birlikte yepyeni bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Genç oyuncu geçtiğimiz yıl kadro dışı bırakılmasının ardından affedilmiş fakat bu süreçte de ciddi bir sakatlık yaşayarak iyice formundan uzaklaşmıştı. Çok fazla kilo alan ve yağ oranı iyice artan Ozan, sezonun bitmesinin ardından kendini çok sıkı bir sürece soktu.

SADECE 5 GÜN TATİL YAPTI
Sadece 5 gün tatil yapan ve ardından Sırbistan’ın başkent Belgrad’ın yolunu tutan milli oyuncu burada kendisi için özel olarak ayarlanan bir antrenörle birlikte tam 3 hafta boyunca çalıştı.

YAĞ ORANI YÜZDE 20’DEN 9’A DÜŞTÜ
Bu sıkı çalışmalarının karşılığını hızlı bir şekilde alan Ozan, Belgrad’a gittiği günden döndüğü güne kadar tam 8 kilodan fazla vermeyi başardı. Bununla birlikte vücudundaki yağ oranı da yüzde 20’nin üstünde olan Ozan çalışmalar sonucu bu oranı yüzde 9’un altına düşürmeyi başardı.

‘BU YIL BİZİM YILIMIZ OLSUN’
Çok ciddi bir şeklide toparlanarak yeni sezonu beklemeye geçen Ozan Tufan ayrıca Fenerbahçeli yetkililer ile de bir görüşme gerçekleştirerek takımda kalmak istediğini belirtti. Sportif Direktör Comolli de Tufan’ın bu isteğine sıcak baktı. Kamp döneminde yeni teknik direktör Cocu’nun gözüne girmek için yoğun bir çalışma içine giren Ozan Tufan dün takımla birlikte ilk idmanına çıktı. Oldukça fit görünen Ozan sosyal medya hesabından ‘Bu yıl bizim yılımız olsun’ mesajını paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
ozan tufan Fenerbahçe

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
sen iyi çalışırsan olur.
şaşırdım gerçekten şaşırdım belki geri kazanırız bu adamı
fenerli değilim. ama umarım yeniden ayağa kalkar ve parlar.
afferin hormonlu tosun gibiydin baya fit olmuşsun belki bu sene girersin kadroya
Akilli Ol Yeni Bir Sayfa Ac Hem Sen Hem Fenerbahce Kazansin
Vücüt görselini paylaş da sana su fıçısı demeyi bırakalım. Six pack’lerini görmemiz gerek.
Demek ki insan ın ne oldum değil ne olucam demesi lazım. zirveye çıkmak zor ama orada kalmak daha zordur. Dünyalrı kazanıyorsunuz ama iki maç oynayalım kimse bize karışmasın sezonu bitirelim bu kafalar ile sononuz daima kötü. Bakalım görücez günlük mü ömürlük mü bu çalışman..
devam et bu şekilde bizi topal dan kurtar
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