Ozan Tufan’ın inanılmaz değişimi!

Fenerbahçe’nin büyük umutlarla transfer ettiği fakat bir türlü istenilen seviyeye ulaşamayan oyuncusu Ozan Tufan, sarı lacivertlilerdeki yeni dönemle birlikte yepyeni bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Genç oyuncu geçtiğimiz yıl kadro dışı bırakılmasının ardından affedilmiş fakat bu süreçte de ciddi bir sakatlık yaşayarak iyice formundan uzaklaşmıştı. Çok fazla kilo alan ve yağ oranı iyice artan Ozan, sezonun bitmesinin ardından kendini çok sıkı bir sürece soktu.

SADECE 5 GÜN TATİL YAPTI

Sadece 5 gün tatil yapan ve ardından Sırbistan’ın başkent Belgrad’ın yolunu tutan milli oyuncu burada kendisi için özel olarak ayarlanan bir antrenörle birlikte tam 3 hafta boyunca çalıştı.

YAĞ ORANI YÜZDE 20’DEN 9’A DÜŞTÜ

Bu sıkı çalışmalarının karşılığını hızlı bir şekilde alan Ozan, Belgrad’a gittiği günden döndüğü güne kadar tam 8 kilodan fazla vermeyi başardı. Bununla birlikte vücudundaki yağ oranı da yüzde 20’nin üstünde olan Ozan çalışmalar sonucu bu oranı yüzde 9’un altına düşürmeyi başardı.