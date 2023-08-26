SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Ozan Tufan, İngiltere'yi sallıyor! Hull City'i taşıyan milli yıldız, gol krallığında zirvede...

Ozan Tufan, İngiltere'yi sallıyor! Hull City'i taşıyan milli yıldız, gol krallığında zirvede...

26.08.2023 06:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Championship’in 4’üncü haftasında Hull City, konuk ettiği Bristol City ile 1-1 berabere kaldı. Hull City’nin tek golü milli oyuncu Ozan Tufan’dan geldi. Gol sayısını 4'e yükselten Tufan, gol krallığında da liderlik koltuğunda oturuyor.

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, 4’üncü hafta mücadelesinde sahasında Bristol City ile karşı karşıya geldi. MKM Stadyumu’nda oynanan karşılaşma 1-1’lik beraberlikle sonuçlandı. Hull City’nin golü 17’nci dakikada milli futbolcu Ozan Tufan’dan gelirken, Bristol City’nin golünü ise 62’nci dakikada Nahki Wells kaydetti. Müsabakada 61 dakika oyunda kalan Ozan Tufan, yerini bir dönem Denizlispor'da forma giyen Oscar Estupinan'a bıraktı. Bu sonucun ardından Hull City 7 puanla 5’inci sıraya, Bristol City ise 5 puanla 9'uncu sıraya yükseldi.

OZAN TUFAN, İNGİLTERE'Yİ SALLIYOR

F4ZoDbKW4AAZ3Fn

Milli futbolcu Ozan Tufan, İngiltere Championship’in 4’üncü hafta açılış maçında ağları havalandırarak bu sezonki toplam gol sayısını 4'e çıkardı. Hull City’nin ligin 2’nci haftasında sahasında konuk ettiği Sheffield Wednesday ağlarına 3 gol birden atarak hat-trick yapan 28 yaşındaki orta saha, Bristol City’i de boş geçmedi. Ligin 4’üncü haftasında sahasında ağırladığı Bristol City ile 1-1 berabere kalan Hull City’de Ozan Tufan, 17’nci dakikada Bristol City ağlarına attığı gol ile takımın tek golünü kaydeden isim oldu.

GOL KRALLIĞINDA LİDER

dd53c4b0-4385-11ee-8965-11c6b727e382

İngiltere Championship’in 4’üncü haftasına girerken Hull City’de Ozan Tufan, Bristol City ağlarına kaydettiği golle ligde gol krallığında da 1’inci sıraya yükseldi. Toplamda 4’üncü maçında 4 gole ulaşan milli oyuncuyu, Southampton forması giyen Adam Armstrong ile Che Adams, Norwich City forması giyen Jon Rowe, Stoke City forması giyen Andre Vidigal ve Hull City'den Aaron Connolly 3’er golle takip ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Suudi Arabistan'dan Süper Lig'e transfer oldu!Suudi Arabistan'dan Süper Lig'e transfer oldu!
Ronaldo şaşkına çevirdi: Selamün AleykümRonaldo şaşkına çevirdi: Selamün Aleyküm
Lukaku'ya Arabistan'dan astronomik teklif!Lukaku'ya Arabistan'dan astronomik teklif!
Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Ozan Tufan hull city yaşında maçı bıraktı maçın ekipleri

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bir anda dükkanda kavga etmeye başladılar! Cebinden satır çıkarttı

Bir anda dükkanda kavga etmeye başladılar! Cebinden satır çıkarttı

Samsonite, Stanley, Crocs... Sevilen markaların ürünlerinde %50'ye varan indirim

Samsonite, Stanley, Crocs... Sevilen markaların ürünlerinde %50'ye varan indirim

Bir anda “Bomba” diyerek ayağa kalktı! Ortalık fena karıştı

Bir anda “Bomba” diyerek ayağa kalktı! Ortalık fena karıştı

Jeoradar ile tek tek tespit ediliyor! 304 şehit defni bulundu

Jeoradar ile tek tek tespit ediliyor! 304 şehit defni bulundu

Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocs terlikteki kısa süreli fırsatı kaçırmayın

Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocs terlikteki kısa süreli fırsatı kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.