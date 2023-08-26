Ozan Tufan, İngiltere'yi sallıyor! Hull City'i taşıyan milli yıldız, gol krallığında zirvede...

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, 4’üncü hafta mücadelesinde sahasında Bristol City ile karşı karşıya geldi. MKM Stadyumu’nda oynanan karşılaşma 1-1’lik beraberlikle sonuçlandı. Hull City’nin golü 17’nci dakikada milli futbolcu Ozan Tufan’dan gelirken, Bristol City’nin golünü ise 62’nci dakikada Nahki Wells kaydetti. Müsabakada 61 dakika oyunda kalan Ozan Tufan, yerini bir dönem Denizlispor'da forma giyen Oscar Estupinan'a bıraktı. Bu sonucun ardından Hull City 7 puanla 5’inci sıraya, Bristol City ise 5 puanla 9'uncu sıraya yükseldi.

OZAN TUFAN, İNGİLTERE'Yİ SALLIYOR

Milli futbolcu Ozan Tufan, İngiltere Championship’in 4’üncü hafta açılış maçında ağları havalandırarak bu sezonki toplam gol sayısını 4'e çıkardı. Hull City’nin ligin 2’nci haftasında sahasında konuk ettiği Sheffield Wednesday ağlarına 3 gol birden atarak hat-trick yapan 28 yaşındaki orta saha, Bristol City’i de boş geçmedi. Ligin 4’üncü haftasında sahasında ağırladığı Bristol City ile 1-1 berabere kalan Hull City’de Ozan Tufan, 17’nci dakikada Bristol City ağlarına attığı gol ile takımın tek golünü kaydeden isim oldu.

GOL KRALLIĞINDA LİDER

İngiltere Championship’in 4’üncü haftasına girerken Hull City’de Ozan Tufan, Bristol City ağlarına kaydettiği golle ligde gol krallığında da 1’inci sıraya yükseldi. Toplamda 4’üncü maçında 4 gole ulaşan milli oyuncuyu, Southampton forması giyen Adam Armstrong ile Che Adams, Norwich City forması giyen Jon Rowe, Stoke City forması giyen Andre Vidigal ve Hull City'den Aaron Connolly 3’er golle takip ediyor.

