Özbek'in çağrısına Gülpınar'dan destek: "Şanlıurfa bu büyük organizasyona hazır"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in "Süper Kupa Şanlıurfa’da oynansın" önerisine Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’dan tam destek geldi. Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ile temasa geçen Başkan Gülpınar, finalin Şanlıurfa’da oynanması gerektiğini ve Şanlıurfa’nın bu büyük organizasyona hazır olduğunu söyledi.

Melih Kadir Yılmaz

Türkiye Futbol Federasyonu, 2025-2026 sezonu Turkcell Süper Kupa finalinin 10 Ocak 2026 Cumartesi günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanmasına karar verdi. Bu kararın ardından Galatasaray Kulüp Başkanı Dursun Özbek, finalin Şanlıurfa’da oynanması yönünde bir çağrıda bulundu. Özbek’in önerisi, tarihi ve kültürel zenginliğiyle öne çıkan Peygamberler Şehri Şanlıurfa’da büyük heyecan oluşturdu.

Galatasaray Başkanı Özbek’in önerisine destek veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileriyle iletişime geçerek, Süper Kupa Finalinin Şanlıurfa’da oynanmasını talep etti.

BAŞKAN GÜLPINAR: "BU ANLAMLI ÖNERİ, TÜM BÖLGEYİ HEYECANLANDIRDI"

Başkan Gülpınar, yaptığı açıklamada, Galatasaray Kulüp Başkanı Dursun Özbek’in, "Süper Kupa Şanlıurfa’da oynansın" yönündeki önerisini büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Bu anlamlı öneri, sadece Şanlıurfa halkını değil, tüm Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ni de heyecanlandırmıştır" dedi.

Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip kenti olan, binlerce yıllık geçmişiyle medeniyetlerin beşiği Peygamberler Şehri Şanlıurfa’nın, Süper Kupa gibi büyük bir organizasyonu ağırlamaya fazlasıyla hazır olduğunu dile getiren Başkan Gülpınar, "Tarihi, kültürel ve turistik zenginlikleriyle dünyanın dikkatini çeken Şanlıurfa, Göbeklitepe’den Balıklıgöl’e, Harran’dan Halfeti’ye uzanan eşsiz mirasıyla bu tür ulusal karşılaşmalara farklı bir anlam katacaktır" diye ifade etti.

"ŞANLIURFA, TÜRK FUTBOLUNUN BU BÜYÜK ŞÖLENİNE EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA HAZIRDIR"

"Şehrimizde son yıllarda geliştirilen konaklama olanakları ve güçlendirilen altyapımız sayesinde, futbolseverleri en iyi şekilde ağırlayabilecek kapasiteye sahibiz" diyen Başkan Gülpınar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ayrıca, genç nüfusumuzun spora olan ilgisi ve coşkusu, Süper Kupa finaline unutulmaz bir atmosfer kazandıracaktır. Bu vesileyle Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'na çağrıda bulunuyoruz: Sporun coşkusunu ülkemizin dört bir yanına yaymak adına, Turkcell Süper Kupa Finali’nin Şanlıurfa’da oynanmasını bir kez daha talep ediyoruz. Şanlıurfa, sadece tarihiyle değil, misafirperverliğiyle de Türk futbolunun bu büyük şölenine ev sahipliği yapmaya hazırdır"

Bilindiği üzere, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması planlanan 2023 Turkcell Süper Kupa Finali Şanlıurfa’ya verilmişti. Ancak Şanlıurfa’da başlayan karşılaşma, Fenerbahçe’nin 2. dakikada sahadan çekilmesinin ardından hakem Volkan Bayarslan tarafından tatil edilmişti. Bu gelişmenin ardından her iki kulübün yöneticileri de, bir sonraki Süper Kupa Finali’nin Şanlıurfa’da oynanması yönündeki açıklamalarıyla şehre desteklerini dile getirmişti.

Anahtar Kelimeler:


En Çok Aranan Haberler

