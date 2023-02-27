YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Özbek pilavı, Hatay'da depremzedeler için pişiyor

Özbek pilavı, Hatay'da depremzedeler için pişiyor

27.02.2023 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından Özbekistan'dan Hatay'a gelen gönüllüler, geleneksel Özbek pilavlarını depremzedeler için yapıyor.

Merkezi Özbekistan'da bulunan Yurak Amri Vakfı Kurucusu Sardor Rahimhan, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremden etkilenen Hatay'da AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Rahimhan, depremin yol açtığı yıkımın sosyal medyada göründüğünden farklı olduğunu, bunu insanlara göstermenin başlıca hedefleri olduğunu söyledi.

Aynı zamanda şarkıcı olan Rahimhan, vakfa bağlı gönüllülerin Samandağ ilçesinde kurulan çadır kentte depremzedeler için geleneksel Özbek pilavı pişirdiğini ifade etti.

Rahimhan, pilavın depremzedelere dağıtılmasına yardımcı olduğunu anlattı.

Depremzedelerin uzun vadeli ihtiyaçlarının ev ve giysi olduğuna işaret eden Rahimhan, kahvaltı servis etmeye başladıkları ilk gün insanların gelip su ve ekmek istediğini söyledi.

Yurak Amri Vakfı gönüllülerinden Fazliddin Rustamov da depremzedeler daha iyi bir yaşam sürmeye başlayana kadar Hatay'da kalmayı planladıklarını vurguladı.

Rustamov, deprem olduğunda İstanbul'da olduklarını, depremin ikinci günü Hatay'a gelerek yardım çalışmalarına başladıklarını dile getirdi.

Günde 3 öğün yemek servis ederek ellerinden geleni yaptıklarını kaydeden Rustamov, depremzedelerin barınma ve giyinme gibi birçok ihtiyacı olduğunu belirtti.

Rustamov, felaketlerin herkesin başına gelebileceğini ve halkın desteğiyle depremzedelerin kısa sürede yeni evlere yerleşebileceğini ifade etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gönüllü aşçılar günde 7 bin 500 kişilik yemek yaparak dağıtıyorGönüllü aşçılar günde 7 bin 500 kişilik yemek yaparak dağıtıyor
Mahalle afet gönüllüleri aldıkları eğitimle depremden sonraki ilk 72 saat için bilinçleniyorMahalle afet gönüllüleri aldıkları eğitimle depremden sonraki ilk 72 saat için bilinçleniyor
Siirt’te çığ düşmesi sonucu öğrenci ve öğretmenler yolda mahsur kaldıSiirt’te çığ düşmesi sonucu öğrenci ve öğretmenler yolda mahsur kaldı
Anahtar Kelimeler:
deprem Hatay Özbekistan

Hatay Namaz Vakitleri 27 Şubat Pazartesi

İmsak
05:44
Sabah
07:02
Öğle
12:53
İkindi
16:03
Akşam
18:34
Yatsı
19:48
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Daha iyi temizleyen hangisi? Robot süpürge mi yoksa el süpürgesi mi? İşte yanıtı!

Daha iyi temizleyen hangisi? Robot süpürge mi yoksa el süpürgesi mi? İşte yanıtı!

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.