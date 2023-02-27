Özbek pilavı, Hatay'da depremzedeler için pişiyor

Merkezi Özbekistan'da bulunan Yurak Amri Vakfı Kurucusu Sardor Rahimhan, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremden etkilenen Hatay'da AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Rahimhan, depremin yol açtığı yıkımın sosyal medyada göründüğünden farklı olduğunu, bunu insanlara göstermenin başlıca hedefleri olduğunu söyledi.

Aynı zamanda şarkıcı olan Rahimhan, vakfa bağlı gönüllülerin Samandağ ilçesinde kurulan çadır kentte depremzedeler için geleneksel Özbek pilavı pişirdiğini ifade etti.

Rahimhan, pilavın depremzedelere dağıtılmasına yardımcı olduğunu anlattı.

Depremzedelerin uzun vadeli ihtiyaçlarının ev ve giysi olduğuna işaret eden Rahimhan, kahvaltı servis etmeye başladıkları ilk gün insanların gelip su ve ekmek istediğini söyledi.

Yurak Amri Vakfı gönüllülerinden Fazliddin Rustamov da depremzedeler daha iyi bir yaşam sürmeye başlayana kadar Hatay'da kalmayı planladıklarını vurguladı.

Rustamov, deprem olduğunda İstanbul'da olduklarını, depremin ikinci günü Hatay'a gelerek yardım çalışmalarına başladıklarını dile getirdi.

Günde 3 öğün yemek servis ederek ellerinden geleni yaptıklarını kaydeden Rustamov, depremzedelerin barınma ve giyinme gibi birçok ihtiyacı olduğunu belirtti.

Rustamov, felaketlerin herkesin başına gelebileceğini ve halkın desteğiyle depremzedelerin kısa sürede yeni evlere yerleşebileceğini ifade etti.

