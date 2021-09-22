Özcan Bizati Bursaspor ilk idmanına çıktı

TFF 1. Lig’in 7. haftasında sahasında Ankaragücü ile karşılaşacak olan Bursaspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı.

Yeşil-beyazlıların yeni teknik direktörü Özcan Bizati, takımın başında ilk antrenmanını gerçekleştirdi. 1 saat 20 dakika süren idman ısınma koşularıyla başladı, 5'e 2 pas pres çalışmalarıyla devam etti. Son bölümde çift kale maç yapıldı. Bursaspor yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

KAYNAK: İHA

FOTOĞRAF: İHA

