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Özcan Bizati Bursaspor ilk idmanına çıktı

22.09.2021 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursaspor, TFF 1. Lig’in 7. haftasında karşılaşacağı Ankaragücü maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı. Yeşil-beyazlıların yeni teknik direktörü Özcan Bizati de ilk idmanını gerçekleştirdi.

Özcan Bizati Bursaspor ilk idmanına çıktı

TFF 1. Lig’in 7. haftasında sahasında Ankaragücü ile karşılaşacak olan Bursaspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı.

Yeşil-beyazlıların yeni teknik direktörü Özcan Bizati, takımın başında ilk antrenmanını gerçekleştirdi. 1 saat 20 dakika süren idman ısınma koşularıyla başladı, 5'e 2 pas pres çalışmalarıyla devam etti. Son bölümde çift kale maç yapıldı. Bursaspor yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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