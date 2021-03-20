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Özcan Bizati: Camia olarak bu ligde kalmak istiyoruz

20.03.2021 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig’in 31. haftasında evinde Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup eden Gençlerbirliği’nde Teknik Direktör Özcan Bizati istediklerini aldıklarını, canlanmaya başladıklarını belirterek, "Sosyal medyadaki taraftarlarımızla, kulübümüzle ve herkesle Ankara’yı bizi desteklemeye davet ediyoruz. Desteklere ihtiyacımız var. Camia olarak bu ligde kalmak istiyoruz" dedi.

Özcan Bizati: Camia olarak bu ligde kalmak istiyoruz

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özcan Bizati, "Başlangıcı devam ettirmek istiyorduk. Karakter ortaya koymamız gerekiyordu. Geçen hafta o karakteri koymaya başladık. Bugün de üzerine düşmemiz gerekiyordu. Oyuncularımız aslanlar gibi karakter koydular. Bu karakteri koymaya devam edeceğiz. Milli maç arası iyi bir şans olacak bizim için. Burada takımımızda yapılandırma, eksikliklerimizi giderme, ofansif-defansif daha iyi mücadele etme ve atağa daha iyi çıkma yönünde işlemler yapacağız. Bugün istediğimizi almamız gereken bir maçtı. Biz istediğimizi aldık. Canlanmaya başladık. Varoluşun ışığını, ateşini yaktık, devam etmemiz gerekiyor. Sosyal medyadaki taraftarlarımızla, kulübümüzle ve herkesle Ankara’yı bizi desteklemeye davet ediyoruz. Desteklere ihtiyacımız var. Camia olarak bu ligde kalmak istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Gençlerbirliği
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