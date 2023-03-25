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Özcan Deniz'den beklenmedik Yüz Yıllık Mucize çıkışı! "Takla attırılmış halini izledik"

25.03.2023 23:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilen türkücü ve oyuncu Özcan Deniz, adından konuşturmaya devam ediyor. Yeni başlayan bir diziyle ilgili paylaşım yapan Özcan Deniz'den beklenmedik bir çıkış geldi. En son eşiyle olan haberler ile gündeme gelen Deniz, bugün yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı.

Özcan Deniz'den beklenmedik Yüz Yıllık Mucize çıkışı! "Takla attırılmış halini izledik"

Özcan Deniz, son paylaşımıyla herkesi şoke etti. Geçtiğimiz gün yayın hayatına başlayan Yüz Yıllık Mucize dizisinin kendisine ait olduğunu söyleyen Deniz'e ne cevap verileceği merak ediliyor.

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Son dönemde eşi ile olan haberlerle gündemden düşmeyen Özcan Deniz, sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor.

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Deniz, Instagram hesabından yaptığı paylaşımında;

"BİN YILLIK AŞK
10 yıldır üstünde çalıştığım bu epik aşk hikayemin ilk paylaşımını 2 sene evvel buradan yapmıştım ve hayata geçmesi için son adımlarımızı atıyorduk ki... Bir tv kanalında kırpılıp takla attırılmış halini izledik... Neyse hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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Paylaşımın ardından Özcan Deniz'e adeta yorum yağdı. Birkan Sokullu ve Ebru Şahin'in başrolde olduğu Yüz Yıllık Mucize dizisinden konuya dair herhangi bir açıklama gelecek mi merakla bekleniyor.

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Özcan Deniz Oyuncu

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