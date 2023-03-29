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  4. Özcan Deniz ev sahibiyle karakolluk oldu! 'Ölmeyi hak ediyorsun'

Özcan Deniz ev sahibiyle karakolluk oldu! 'Ölmeyi hak ediyorsun'

29.03.2023 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar, Sarıyer'deki lüks bir sitede oturuyor. 2 Mart tarihinde ünlü ismin kapısını bahçe işleriyle uğraşan görevli çaldı ve "Bahçeye rögar açılacak aracınızı çeker misiniz?" dedi. Ünlü şarkıcı ise, böyle bir çalışma için önceden kendilerine haber vermeleri gerektiğini söyledi. O sırada iddialara göre ev sahibi, sanatçının yanına gelerek sert bir dille tehditler savurdu.

Özcan Deniz ev sahibiyle karakolluk oldu! 'Ölmeyi hak ediyorsun'

Son dönemde ev sahibiyle başı derde giren ünlüler kervanına Özcan Deniz de katıldı. Deniz, yeni evlendiği eşi Samar Dadgar ile oturduğu Sarıyer'deki villasının ev sahibiyle karakolluk oldu.

Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haberine göre; Deniz'in bahçesinde rögar çukuru açmak isteyen ev sahibi, ünlü şarkıcıdan aracını bahçeden çekmesini talep etti. Özcan Deniz, habersiz geldiği için aracını çekmeyeceğini söyleyince ev sahibi silahla şarkıcıyı tehdit etti.

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'SİLAHIMI ALMAYA GİDİYORUM'

İddiaya göre; ev sahibinin, "Ölmeyi hak ediyorsun, silahımı almaya gidiyorum, git sen de silahını al" tehditlerine maruz kalan Deniz ve eşinin şikâyeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Özcan Deniz ve eşi kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunarak ev sahibi hakkında şikayetçi oldu. Ünlü sanatçı ifadesinde ölümle tehdit edildiğini ailesinin ve kendisinin can güvenliğinin bulunmadığını söyledi.

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