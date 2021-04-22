Özcan Deniz'in dizisi Seni Çok Bekledim'e yeni gününde reyting şoku! Seni Çok Bekledim final mi yapacak?

Özcan Deniz, İrem Helvacıoğlu, Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin'in başrollerinde oynadığı Seni Çok Bekledim dizisi yeni yayın gününde ekrana geldi. Dizinin 21 Nisan Çarşamba yayınlanan yeni bölümü reytinglerde büyük düşüş yaşadı.

FİNAL Mİ YAPACAK?

Seni Çok Bekledim, ekrana gelen 12'nci bölümüyle; Total'de 31, AB'de 26 ve 20+ABC1'de de 25. sırada yer aldı. Reytinglerde bir türlü istenen sonucu alamayan dizinin final yapmaya hazırlandığı da iddia edildi.



Yönetmenliğini Yasemin Türkmenli’nin yaptığı dizinin senaryosunu Hakan Haksun, Pervin Bozan, Elif Başaran ve Eylül İdiman yazıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun yanı sıra; Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç, Damla Makar, Hande Oktan ve Selen Zeyneloğlu rol alıyor.

SENİ ÇOK BEKLEDİM SON BÖLÜM ÖZETİ

Ailede tüm dengeler değişmeye, sırlar birer birer ortaya çıkmaya başlar. Kadir, yıllarca kardeşi bildiği Erol’un ardından, hâlâ yaşadığı şokun etkisindedir. Ayliz, çektiği acıların ötesinde, Erol’a “Kardeşim” diyememenin burukluğunu yaşar.