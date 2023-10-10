Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar milyonluk tektaşını gösterdi! Beğeni yağdı

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, 20 Ocak'ta sürpriz şekilde kendisinden 22 yaş küçük Samar Dadgar ile hayatını birleştirmişti. Geçtiğimiz aylarda bebek bekledikleri ortaya çıkan ünlü çift son paylaşımıyla gündem oldu.

Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar eşiyle pozlarını Instagram sayfası üzerinden takipçileriyle paylaştı. Dadgar, eşinin hediyesi 1 milyonluk tektaşı göstermeyi de ihmal etmedi.

Samar Dadgar'ın pozlarına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı. Ünlü isme; 'Çok güzelsin', 'Yüzüğünü göstermeye çalışmış' gibi yorumlar yapıldı.

Balayına Dubai'ye giden çiftten Dadgar, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir paylaşımla uzun süre konuşulmuştu. Deniz ile fotoğraflarını paylaşan modacı, gönderisine çocuklu aile ve oyuncak emojileri eklemişti.

Ünlü ismin bu hamlesi akıllara hamilelik iddiasını getirmiş, ancak çiftten resmi bir açıklama gelmemişti.



