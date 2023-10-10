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  4. Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar milyonluk tektaşını gösterdi! Beğeni yağdı

Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar milyonluk tektaşını gösterdi! Beğeni yağdı

10.10.2023 14:35 | Son Güncelleme:
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Oğlu Kuzey'in annesi Feyza Aktan ile olaylı bir boşanma süreci yaşayan Özcan Deniz, aradığı aşkı İranlı modacı Samar Dadgar'da buldu ve 2023'ün Ocak ayında nikah masasına oturdu. Şimdilerde bebek bekledikleri konuşulan ünlü çiftten yeni paylaşım geldi Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar pozlarına milyonluk tektaşı damga vurdu.

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, 20 Ocak'ta sürpriz şekilde kendisinden 22 yaş küçük Samar Dadgar ile hayatını birleştirmişti. Geçtiğimiz aylarda bebek bekledikleri ortaya çıkan ünlü çift son paylaşımıyla gündem oldu.

Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar eşiyle pozlarını Instagram sayfası üzerinden takipçileriyle paylaştı. Dadgar, eşinin hediyesi 1 milyonluk tektaşı göstermeyi de ihmal etmedi.

Samar Dadgar

Samar Dadgar'ın pozlarına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı. Ünlü isme; 'Çok güzelsin', 'Yüzüğünü göstermeye çalışmış' gibi yorumlar yapıldı.

Samar Dadgar 2

Balayına Dubai'ye giden çiftten Dadgar, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir paylaşımla uzun süre konuşulmuştu. Deniz ile fotoğraflarını paylaşan modacı, gönderisine çocuklu aile ve oyuncak emojileri eklemişti.

Samar Dadgar 3

Ünlü ismin bu hamlesi akıllara hamilelik iddiasını getirmiş, ancak çiftten resmi bir açıklama gelmemişti.

Samar Dadgar 4

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