YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Özdemir: “Havza kısa sürede göç alan bir yer haline gelecek”

Özdemir: “Havza kısa sürede göç alan bir yer haline gelecek”

SAMSUN HABERLERİ  | 10.07.2020 14:43 | Son Güncelleme

Havza Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu, Samsun Valisi Dr.

Özdemir: “Havza kısa sürede göç alan bir yer haline gelecek”

Havza Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu, Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı’yı makamında ziyaret ederek Havza OSB’de ki çalışmalar hakkında bilgiler verdiler.
Havza Kaymakamı ve Havza OSB Yönetim Kurulu Başkanı Metin Yılmaz Havza OSB’nin bölge için çok önemli olduğunu belirterek, “Bölgemizdeki istihdamın artması için Havza OSB’nin dolması için gerekli çalışmalar yapılmakta” dedi.
Havza TSO Başkanı ve Havza OSB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erkan Acar da OSB’de devam eden çalışmalar hakkında bilgiler vererek, “İlk yatırımcımız üretime başladı. Diğer yatırımlarda hızlı bir şekilde devam ediyor. 2018 yılından bu yana 10 firmaya 104 bin 513 metrekare yer tahsisi yapıldı. Gerçek ve istihdam oluşturacak yatırımcılara tahsis yapmanın çabası içindeyiz” diye konuştu.

“İnşallah Havza kısa sürede göç alan bir yer haline gelecek”
Havza Belediye Başkanı ve Havza OSB Yönetim Kurulu Üyesi Sebahattin Özdemir ise Havza’nın kalkınması için gereken her şeyi yaptıklarını belirterek, “Burada kurulan ve kurulacak olan fabrikalar ilçemizin ekonomik kalkınması için çok önemli. Bunun için de elimizden geleni yapmaktayız ve yapmaya devam edeceğiz. Şu an OSB’de üretime başlayan yatırımcımız ihracat yaparak hem bölge hem de ülke ekonomimize katkı vermeye başladı. İnşallah Havza kısa sürede göç alan bir yer haline gelecek” ifadelerini kullandı.
Vali Dağlı da illerin ekonomisi için OSB’lerin çok önemli olduğunu ifade ederek Havza OSB heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
Ziyarete Samsun Vali Yardımcısı Hasan Balcı da katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Gören photoshop sandı! Çatıdan böyle sarktı Gören photoshop sandı! Çatıdan böyle sarktı
Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahaleKimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkentte banka soygunu

Başkentte banka soygunu

Samsun’da “sağlıkta dönüşüme” 440 milyon TL

Samsun’da “sağlıkta dönüşüme” 440 milyon TL

Sokaktaki köpeği bıçaklayan şahıs gözaltına alındı

Sokaktaki köpeği bıçaklayan şahıs gözaltına alındı

Dur ihtarına uymayan sürücü motosikletini bırakıp kaçtı

Dur ihtarına uymayan sürücü motosikletini bırakıp kaçtı

Vali Şıldak Edremit’te daire amirleri ile bir araya geldi

Vali Şıldak Edremit’te daire amirleri ile bir araya geldi

Tayini çıkan hakimler Kaymakam Kaya’ya veda etti

Tayini çıkan hakimler Kaymakam Kaya’ya veda etti

Samsun Namaz Vakitleri 10 Temmuz Cuma

İmsak
03:07
Sabah
05:04
Öğle
12:45
İkindi
16:44
Akşam
20:16
Yatsı
22:05

Samsun Nöbetçi Eczaneler10 Temmuz Cuma

Altınkum Eczanesi
Ilkadim
Pelikan Eczanesi
Ilkadim
Tüter Eczanesi
Ilkadim
Park Eczanesi
Atakum
Sahil Eczanesi
Atakum
Merkez Eczanesi
Tekkekoy
Yeni Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Büyükşehirden kimsesizlere ‘Barınma Evi’

Büyükşehirden kimsesizlere ‘Barınma Evi’

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

AB Ülkelerine 'matematik' Sorusuyla Meydan Okudu

AB Ülkelerine 'matematik' Sorusuyla Meydan Okudu

Samsun'un Sakıp Ağası..

Samsun'un Sakıp Ağası..

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.