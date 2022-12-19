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(ÖZEL) Afyonkarahisar’ın hassas burunları Türkiye’nin her yerinde görev yapıyor

19.12.2022 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü bünyesinde eğitilen arama kurtarma köpekleri, Türkiye’nin dört bir yanında görev yapıyor.

(ÖZEL) Afyonkarahisar’ın hassas burunları Türkiye’nin her yerinde görev yapıyor

Acil durumlarda hassas burunları ile devreye giren eğitimli köpekler, zor durumdaki canlıların imdadına koşuyor.

Afyonkarahisar AFAD Müdürlüğü’nde eğitimleri tamamlanmış ve devam eden 6 köpek, her gün eğitimcileri ile parkur ve saha çalışmalarına katılıyor. Özenle ve titizlikle bakılan köpekler yavru iken AFAD bünyesine katılarak temel eğitimler alıyor. Yaşanan kayıplarda, deprem ve diğer afetlerde hassas burunları ile hayat kurtaran köpeklerin sahadaki heyecanı ise görenleri hayrete düşürüyor.
AFAD Afyonkarahisar Arama Kurtarma Birlik Müdürü Mustafa Eser, Türkiye’de 11 ilde Arama Kurtarma Müdürlüğü olduğuna dikkat çekerek Afyonkarahisar’ın bölgesel sorumluluğu olan bir müdürlük olduğunu söyledi. Eser, köpeklerin eğitim süreci ile ilgili şu bilgileri verdi:

"GÖREV YETERLİLİK SINAVINA TABİ TUTULUYORLAR"

“Öncelikle AFAD Başkanlığımız 81 ilde yapılanmış durumda bunların 11’inde de bugün burada bulunduğumuz şekilde arama kurtarma birlik müdürlüklerimiz var. Bu müdürlük içerisinde de yine arama kurtarma faaliyetlerinde kullandığımız ve bunları eğitim sürecinde gerçekleştirdiğimiz köpek eğitim merkezlerimiz var. Burada şuanda hâlihazırda 4 tane görevlimiz görev yapabilir pozisyonda. Bunların 3 tanesi canlı arama faaliyetlerinde kullanıyoruz. 1 tanesini de yine kayıp görevlerinde iz takip görevlerinde kullanıyoruz. Bu köpeklerimizi 1,5 yaşına kadar eğittikten sonra öncelikle eğitim yeterlilik sınavına tabi tutuyoruz daha sonra da görev yeterlilik sınavına tabi tutuluyor. Bu sınavlarda başarılı olmaları halinde afetlerde kayıplarda görev yapabiliyorlar.”

AFYONKARAHİSAR’IN HASSAS BURUNLARI TÜRKİYE’NİN HER YERİNDE GÖREV YAPIYOR

“Biz bölgesel sorumluluğu olan bir müdürlüğüz” diyen Eser, şöyle devam etti:
“8 ilden sorumlu olarak görev yapmaktayız. Ayrıca AFAD Başkanlığı’mızın görevlendirmesiyle ülkemizin çeşitli illerine de gitmekteyiz. Buralarda kayıp görevlerinde ve deprem olması halinde enkazlarda canlı arama faaliyetlerine katılıyoruz. Burada bizim teknik olarak kullandığımız arama faaliyetlerinden birinde kullanıyoruz aslında köpeklerimizi. Biz arama faaliyetlerini sesli, cihazla ve köpekle arama şeklinde gerçekleştiriyoruz. Bu arama faaliyetlerimizde burada eğitmiş olduğumuz köpekleri kullanmaktayız.”

İZMİR DEPREMİNDE KÖPEKLER GÖREVDEYDİ

AFAD Afyonkarahisar Arama Kurtarma Birlik Müdürü Mustafa Eser, “En son İzmir’de yaşanan deprem nedeniyle Barış Sitesi’nde enkazda kalmış vatandaşlarımızı arama faaliyetlerinde köpeklerimizi kullandık. Bunlar bizim için önemli çünkü yaralının lokasyon olarak nerede olduğunu bilmemiz halinde kişiye daha çabuk ulaşma imkânımız oluyor. Bu anlamda da kişinin sağ olarak kurtarılmasına yönelik hızlı çalışmayı gerçekleştirmiş oluyoruz. Bizim için hayati fonksiyonların devam ettiği ilk 72 saat çok önemli. Bunun için köpeklerimizi bu anlamda yetiştiriyoruz. Öncelikle itaat çeviklik ve enkaza uyum eğitimleri veriyoruz. Bu eğitimlere müteakiben de görev yeterlilik sınavlarına sokuyoruz. Görev yeterlilik sınavında başarılı olan köpeklerimizi de görevlerde, afetlerde kullanıyoruz.” diye anlattı.

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