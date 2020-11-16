(Özel) Atıl durumdaki malzemelerden öğrencilere sırt çantası

Muş’ta Köy ve Köy Okullarını Geliştirme Güzelleştirme ve Yardımlaşma Derneği (Köy-Gel-Der) ve bir tekstil atölyesinin işbirliğiyle “Sıfır Atık” projesine ve eğitime destek olunması amacıyla, atıl durumdaki valiz ve kumaşlardan ihtiyaç sahibi öğrenciler için 200 sırt çantası üretildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan “Sıfır Atık” projesi kapsamında kendi tekstil atölyelerinde öğrenciler için geri dönüşüm malzemelerinden çanta üreten 7 kardeş, tatil günlerini öğrencilere çanta dikerek geçiriyor. Kardeşler, kendi imkanları ve Köy-Gel-Der’in sosyal medya hesabı üzerinden topladığı atıl durumdaki malzemelerden sırt ve beslenme çantası ile kalemlik üreterek hem ‘Sıfır Atık’ projesine hem de eğitime büyük destek oluyor. Atölyeye getirilen atıl durumdaki çanta ve kumaşların ilk önce ölçüsü, kesim işlemi, dikimi ve son olarak da temizliği gerçekleştiriliyor.

“Tatil günümüzü öğrencilerimize çanta dikerek geçiriyoruz”

Yaptıkları çalışmayla ilgili açıklamalarda bulunan atölye dikim ustası Mehmet Özdemir, burada kendi ailesiyle birlikte bir tekstil atölyesi açtıklarını ve çanta dikimi yaptıklarını söyledi. Köy-Gel-Der ile tanıştıktan sonra ‘Sıfır Atık’ projesine destek olmak amacıyla kendilerine getirilen ve kendilerinin temin ettiği kumaşlardan çanta üretimi yaptıklarını anlatan Özdemir, “Elde ettiğimiz kumaşlardan sırt çantası, kalemlik, beslenme çantası üretiyoruz. Atık kumaştan ne elde ediyorsak bunu değerlendirip Köy-Gel-Der’e teslim ediyoruz. Onlarda ilgili öğretmenler vasıtasıyla öğrencilerimize ulaştırıyor. Burada hiçbir şekilde para veya bir destek beklemiyoruz. Kendi inisiyatifimizi kullanarak tatil günümüzü öğrencilerimize çanta dikerek geçiriyoruz” dedi.