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(Özel) ’Biz bize yeteriz Türkiye’m dediler, oyuncak alacakları parayı kampanyaya bağışladılar

KAYSERİ HABERLERİ  | 14.04.2020 11:41 | Son Güncelleme

Kayseri’de yaşları 3 ve 5 olan 2 kız kardeş, oyuncak almak için biriktirdikleri 188 TL’yi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Biz Bize Yeteriz Türkiye’m Milli Dayanışma Kampanyasına, Kayseri’den de bir destek geldi.

Kayseri’de yaşları 3 ve 5 olan 2 kız kardeş, oyuncak almak için biriktirdikleri 188 TL’yi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Biz Bize Yeteriz Türkiye’m Milli Dayanışma Kampanyasına, Kayseri’den de bir destek geldi. 3 yaşındaki Asel Meryem ve 5 yaşındaki Esila Aişe Göç, oyuncak almak için kumbaralarında biriktirdikleri 188 TL’yi, ihtiyacı olan çocukların da oyuncak alabilmesi için kampanyaya bağışladı. Küçük kardeşlerin durumunun Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’ne bildirmesi üzerine harekete geçen Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli polisler, küçük kardeşlerin evine gelerek kumbarayı aldı ve ilgili banka şubesine giderek, parayı kampanya hesabına yatırdı. Evlerine gelen polisleri karşılarında görünce mutlu olan Asel Meryem ve Esile Aişe, kumbaralarını polis amcalarına teslim ederek, “Oyuncak almak için biriktirdiğimiz paraları başka arkadaşlarımızında oyuncak almaları için veriyoruz. Biz bize yeteriz Türkiye’m. Evde kalın” dedi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü’nde görevli Polis Memuru Mesut Eroğlu, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başlatmış olduğu Biz Bize Yeteriz Türkiye’m milli Dayanışma Kampanyası çerçevesinde Esila ve Asel isimli çocuklarımız Kayseri Emniyet Müdürlüğü’müze müracaat ederek kampanyaya destek vermek istediklerini belirtmişler. Bizde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri olarak çocuklarımızın evine geldik. Sosyal mesafe kuralına uyarak kumbarayı teslim aldık. İlgili banka şubesine teslim edeceğiz. Bizde bu duyarlı davranışlarından dolayı Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü adına çocuklarımıza ve ailelerine teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

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Hale Eczanesi (24 Saat Açık)
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Yıldırım Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Dedemen Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Karakaya Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Narin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Göktaş Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Kalkanoğlu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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