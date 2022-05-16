YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Özel çocuklar jandarma eğitim köpekleriyle oynayıp geyikleri besledi

Özel çocuklar jandarma eğitim köpekleriyle oynayıp geyikleri besledi

16.05.2022 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel çocuklar jandarma eğitim köpekleriyle oynayıp geyikleri besledi

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı, Engelliler Haftası kapsamında özel çocukları ağırladı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığında ağırlanan özel bireyler ve ailelerine, asayiş, komando, trafik, motorize trafik ekipleri tarafından tanıtım yapıldı.

Jandarmanın eğitimli köpekleri "Füme" ve "Garip" tarafından engellilere yönelik çeşitli gösteriler düzenlendi.

Özel bireyler ve aileleri, jandarma personeli ile birlikte İl Jandarma Komutanlığı çevresinde bulunan geyikleri besledi. Etkinlik kapsamında özel bireylere çeşitli ikramlarda bulunulurken Jandarma Çocuk Dergisi, Jandarma şapkası, boyama kitapları ve çeşitli hediyeler de verildi.

İlçelerde bulunan engeli vatandaşlar da ilçe jandarma komutanlıklarında ağırlandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Martta yağan kar babalar ve çocukları için eğlenceye dönüştüMartta yağan kar babalar ve çocukları için eğlenceye dönüştü
Çaykur Rizespor, sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacakÇaykur Rizespor, sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak
Eski bakanlardan Oktay Vural'ın oğlunun nikahında siyasiler şahitlik yaptıEski bakanlardan Oktay Vural'ın oğlunun nikahında siyasiler şahitlik yaptı
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu

Kastamonu Namaz Vakitleri 16 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:30
Sabah
05:18
Öğle
12:46
İkindi
16:42
Akşam
20:04
Yatsı
21:44
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Muhalefet etmişti! Putin’in vaftiz kızına şok

Muhalefet etmişti! Putin’in vaftiz kızına şok

Rus televizyonundan herkesi şaşırtan harita! “Çok korkacaklar”

Rus televizyonundan herkesi şaşırtan harita! “Çok korkacaklar”

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Bakan Nebati'den bomba Güldür Güldür kararı

Bakan Nebati'den bomba Güldür Güldür kararı

MasterChef'i bıraktığı konuşuluyordu! O yorumu görünce...

MasterChef'i bıraktığı konuşuluyordu! O yorumu görünce...

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.