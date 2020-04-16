YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Özel çocuklara uzaktan eğitimle moral oluyorlar

Özel çocuklara uzaktan eğitimle moral oluyorlar

SAMSUN HABERLERİ  | 16.04.2020 15:03 | Son Güncelleme

Özel çocuklara uzaktan eğitimle moral oluyorlar

Samsun'da Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından, üçüncü kademe özel eğitim öğrencilerine uzaktan eğitim veriliyor.

Ülke genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı okulların tatil edilmesiyle Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulunda öğretmenler uzaktan eğitimlere devam ediyor.

Öğretmenler, down sendromlu, otistik ve zihinsel engelli öğrencilerine online kitap okuyarak çeşitli yetenek, sosyal ve akademik beceri, gelişim ve evde yapılabilecekleri konusunda dersler anlatıyor.

Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Mustafa Yiğit, AA muhabirine, koronavirüs salgınından dolayı özel öğrencilerinden uzak kaldıklarını söyledi.

Bu zorlu süreçte velilere ve öğrencilere destek ve moral olmayı amaçladıklarını belirten Yiğit, "Öğretmenlerimizle birlikte Samsun Milli Eğitim Müdürlüğümüzün başlatmış olduğu 'Evimiz, okulumuz' projesi kapsamında her gün öğrencilerimizin evine uzaktan misafir olup hem onlara moral hem de öğretmen arkadaşlarımın yönlendirmeleriyle velilerimizin de destekleriyle öğrencilerimizin eğitimden uzak kalmamalarını, uzaklaşmamalarını sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Keşke arkadaş satılan bir yer olsa''Keşke arkadaş satılan bir yer olsa'
AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklamasıAK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması
1/
Anahtar Kelimeler:
Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulu Down sendromlu öğrenciler uzaktan eğitim

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ambulansların dezenfekte edildiği bölgeye destek çadırı kuruldu

Ambulansların dezenfekte edildiği bölgeye destek çadırı kuruldu

Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Sağlıktaki başarı, Türkiye'ye yönelik "güvenli liman" algısını güçlendiriyor

Sağlıktaki başarı, Türkiye'ye yönelik "güvenli liman" algısını güçlendiriyor

Korona virüse karşı jeotermal temizlik

Korona virüse karşı jeotermal temizlik

Önce tünele sonra pazara

Önce tünele sonra pazara

Erzurum karantinayı ilk defa uygulamıyor

Erzurum karantinayı ilk defa uygulamıyor

Samsun Namaz Vakitleri 16 Nisan Perşembe

İmsak
04:14
Sabah
05:47
Öğle
12:40
İkindi
16:23
Akşam
19:23
Yatsı
20:49

Samsun Nöbetçi Eczaneler16 Nisan Perşembe

Bahçelievler Eczanesi
Ilkadim
Soğuksu Eczanesi
Ilkadim
Uzar Eczanesi
Ilkadim
Mengel Eczanesi
Atakum
Umut Eczanesi
Atakum
Yılmaz Eczanesi
Tekkekoy
Gamze Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Traktör devrildi: 1 ölü

Traktör devrildi: 1 ölü

2019 yılı 2. Dönem Buzağı Desteklemesi başvuruları için önemli uyarı

2019 yılı 2. Dönem Buzağı Desteklemesi başvuruları için önemli uyarı

Samsun Valiliği’nden provokasyon ses kaydı uyarısı

Samsun Valiliği’nden provokasyon ses kaydı uyarısı

Samsun'daki halk eğitim merkezlerinde sağlık kuruluşları için maske üretiliyor

Samsun'daki halk eğitim merkezlerinde sağlık kuruluşları için maske üretiliyor

Samsun'un Sakıp Ağası..

Samsun'un Sakıp Ağası..

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.