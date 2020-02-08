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Özel çocukları sevindiren etkinlik

KONYA HABERLERİ  | 08.02.2020 10:59 | Son Güncelleme

Konya’da üniversite öğrencilerinden oluşan gönüllü bir topluluk, kaynaştırma eğitimi gören özel çocukların topluma kazandırılması ve toplumda farkındalık oluşturulması amacıyla onlarla birlikte renkli bir etkinlik düzenledi.Selçuk Üniversitesinde Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Programı öğrencisi ve aynı zamanda Engelli Hizmetler Kulübü üyesi olan yaklaşık 30 genç, Konya’da özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören ve kaynaştırma eğimi alan özel öğrenciler için çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Konya’da üniversite öğrencilerinden oluşan gönüllü bir topluluk, kaynaştırma eğitimi gören özel çocukların topluma kazandırılması ve toplumda farkındalık oluşturulması amacıyla onlarla birlikte renkli bir etkinlik düzenledi.
Selçuk Üniversitesinde Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Programı öğrencisi ve aynı zamanda Engelli Hizmetler Kulübü üyesi olan yaklaşık 30 genç, Konya’da özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören ve kaynaştırma eğimi alan özel öğrenciler için çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlikte yaklaşık 20 özel öğrenci ve velileri yer aldı. Palyaçoların etkinlik alanına gelmesiyle birlikte mutluluğu yüzlerinden okunan özel çocuklar, müzik öğretmeni eşliğinde gerçekleştirilen canlı müzik dinletisi ile beraber eğlenceli dakikalar yaşadı. Bazı velilerde çocuklarıyla beraber eğlenceye dahil oldu. Gün boyu çocuklar için yarışmalar düzenlendi, patates baskısı, el baskısı gibi çeşitli etkinlikler yapıldı. Yapılan etkinliklerle birlikte, kaynaştırma eğitimi alan özel çocuklara moral vermek, onları eğlendirmek ve onları topluma kazandırmak amaçlandı.

“Özel bireyler ile lütfen empati içinde olalım”
Engelli Hizmetler Kulübü Başkanı Sena Kaynak, bu tarz etkinlikleri düzenleme sebeplerinin, okula kaynaştırma öğrencisi olarak devam eden çocukları motive etmek ve onları eğlendirmek olduğunu söyledi. Kaynak, “Biliyorsunuz ki özel çocukların bazıları raporlarına göre normal örgün öğretimde kaynaştırma öğrencisi olarak eğitim alabilmektedir. Son zamanlarda gündemde olan bir konudur ki; veliler çocuğunun sınıfında kaynaştırma öğrencisini yani engelli bir kardeşini istemiyor. Oysa bilmiyorlar ki kendileri de çocukları da birer engelli adayı. Hepimiz bir gün bir kaza sonucunda engelli olabiliriz veyahut doğacak çocuğumuz engelli olabilir. Özel bireyler ile lütfen empati içinde olalım, onları anlayalım sevelim eğlenelim. Birlikte vakit geçirelim onlara merhametli olalım ve yeni neslimize güzel şeyler aşılayalım ki yaşanılacak bir ülkemiz olsun. Bizde biraz olsun bunu sağlayabilmek için, özel çocuklarımızı topluma kazandırabilmek için, onları motive etmek ve eğlendirebilmek için, en önemlisi de toplumda özel bireylere karşı bir farkındalık oluşturabilmek için bu tarz etkinlikler düzenliyoruz” ifadelerini kullandı.
Programa katılan veliler ise, çocuklarının kendilerini bu tarz etkinlikler sayesinde daha değerli hissettiklerini ve böylece daha mutlu olduklarını söyledi. Veliler, etkinliği düzenleyen gençlere teşekkür ederken, böyle etkinliklerin daha da artması temennisinde bulundu.

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