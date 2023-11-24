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Özel düzeneklerle apartman dairesini esrar bahçesine çevirmişler

24.11.2023 07:50 | Son Güncelleme:
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Çorum’da özel düzeneklerle esrar bahçesine dönüştürülen apartman dairesine narko timler baskın düzenledi.

Özel düzeneklerle apartman dairesini esrar bahçesine çevirmişler

Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratı değerlendiren Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri Akkent Mahallesi’nde bir apartman dairesinde kenevir yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Bir süre apartmanı takibe alan narkotimler alınan arama kararının ardından ikamete baskın düzenledi.

Operasyonda apartman dairesinin bir bölümünün esrar bahçesi gibi kullanıldığı görülürken evde yapılan aramada hasadı yapılıp kurumaya bırakılmış esrar, kenevir tohumu, saksılarda kenevir bitkisi, özel gübre, hassas terazi, esrar öğütme aparatı ve kenevir bitkisi yetiştirmede kullanılan özel düzenek ve aparatlar ele geçirildi.
Operasyonda ele geçirilen malzemeler Emniyet Müdürlüğüne götürülürken 1 kişi de gözaltına alındı.

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