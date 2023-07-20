ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI 2023: Özel ve kamu üniversiteleri Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları, kontenjan ve başarı sıralamaları

Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları 2023 ile ilgili sorgulamalar hız kazandı. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda düzenlenen YKS'ye dair açıklama bugün yapıldı. ÖSYM Başkanı Ersoy, yaptığı açıklamada 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu. Öğrenciler hangi üniversite ve bölümü seçeceklerine karar verecekler; tercih süresinde ise taban puan, kontenjan ve başarı sıralamasını dikkate alacaklar. Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları, kontenjan ve başarı sıralamaları araştırılıyor. İşte, Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları ile ilgili detaylar...
Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları 2023 yılı için henüz açıklanmadı. Üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasından sonra belli olacak. ÖSYM'nin yayımlayacağı YKS tercih kılavuzunda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı taban ve tavan puanlar bulunacak.
|Üniversite
|Bölüm Adı
|P.Türü
|Yıl
|Kontenjan
|Başarı Sırası
|Taban Puanı
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Özel Eğitim Öğretmenliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|5
|2114
|454.65856
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|60 + 2
|3372
|444.23147
|EGE ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|60 + 2
|5203
|434.40226
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Özel Eğitim Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|5
|6382
|429.83017
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|80 + 2
|6483
|429.46129
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|100 + 3
|6999
|427.81425
|İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Özel Eğitim Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|6
|7397
|426.59348
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Özel Eğitim Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|8
|7493
|426.2991
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|100 + 3
|8305
|423.85101
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Özel Eğitim Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|9
|8669
|422.92433
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|130 + 4
|9368
|421.2992
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|30 + 1
|9370
|421.2911
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|60 + 2
|9488
|420.99308
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|80 + 2
|9656
|420.59147
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|60 + 2
|9660
|420.58652
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ(Malatya) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|60 + 2
|9949
|419.94589
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ(Bursa) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|60 + 2
|10510
|418.63052
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf)
|Özel Eğitim Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|9
|10889
|417.73608
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ(Hatay) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|50 + 2
|11214
|417.05309
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|90 + 3
|11512
|416.49487
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|30 + 1
|11599
|416.30617
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|60 + 2
|11782
|415.96108
|ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ(Adıyaman) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|60 + 2
|11949
|415.65806
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Özel Eğitim Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|9
|12259
|415.06888
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Özel Eğitim Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|9
|12799
|414.05313
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Samsun) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|90 + 3
|12815
|414.02293
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|60 + 2
|13118
|413.48439
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Özel Eğitim Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|5
|13520
|412.75167
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Özel Eğitim Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|6
|13522
|412.7409
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Özel Eğitim Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|7
|13588
|412.59557
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Denizli) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|60 + 2
|13973
|411.97499
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|60 + 2
|14395
|411.25925
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ(Çanakkale) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|60 + 2
|15028
|410.31286
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|50 + 2
|15155
|410.10703
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|120 + 3
|15386
|409.72749
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|60 + 2
|15664
|409.32572
|HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ(Hakkari) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|30 + 1
|16226
|408.4266
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(Bolu) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|60 + 2
|16258
|408.31013
|KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ(Kilis) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|40 + 1
|16613
|407.83893
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ(Afyonkarahisar) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|40 + 1
|17178
|407.02514
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|80 + 2
|17408
|406.6997
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Özel Eğitim Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|15
|17642
|406.39204
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ(Aksaray) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|60 + 2
|18015
|405.86371
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(Tokat) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|50 + 2
|18199
|405.6059
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ(Kırıkkale) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|60 + 2
|18206
|405.59801
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(Karaman) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|40 + 1
|18554
|405.12185
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ(Burdur) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|60 + 2
|19339
|404.07324
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|90 + 3
|19584
|403.73554
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ(Edirne) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|60 + 2
|19669
|403.62388
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ(Uşak) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|60 + 2
|19808
|403.43591
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ(Giresun) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|50 + 2
|20301
|402.80868
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ(Düzce) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|60 + 2
|20369
|402.72216
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ(Zonguldak) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|70 + 2
|20894
|402.08739
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Özel Eğitim Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|10
|20937
|402.04501
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Özel Eğitim Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|9
|21449
|401.45565
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Özel Eğitim Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|9
|21845
|400.95312
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Özel Eğitim Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|6
|24067
|398.43126
|ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|10
|27712
|394.69845
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Özel Eğitim Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|8
|27858
|394.55514
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Özel Eğitim Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|51
|35299
|387.91176
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Özel Eğitim Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|47
|41261
|383.32699
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Özel Eğitim Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|45
|42680
|382.30772
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Özel Eğitim Öğretmenliği(Ücretli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|2
|43579
|381.69312
|İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Özel Eğitim Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|34
|46224
|379.89097
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Özel Eğitim Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|34
|46567
|379.6485
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Özel Eğitim Öğretmenliği(Ücretli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|24
|48851
|378.14573
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Özel Eğitim Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|25
|49885
|377.51399
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Özel Eğitim Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|51
|51785
|376.35681
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf)
|Özel Eğitim Öğretmenliği(%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|36
|58840
|372.30901
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Özel Eğitim Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|24
|61637
|370.69845
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Özel Eğitim Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|22
|63318
|369.80208
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Özel Eğitim Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|48
|64407
|369.23591
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Özel Eğitim Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|51
|69332
|366.75019
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Özel Eğitim Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|27
|76658
|363.28092
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Özel Eğitim Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|36
|84882
|359.66967
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf)
|Özel Eğitim Öğretmenliği(Ücretli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|15
|86043
|359.18209
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Özel Eğitim Öğretmenliği(Ücretli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|6
|89605
|357.78526
|ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|30
|91163
|357.16927
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Özel Eğitim Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|42
|99139
|354.1638
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Özel Eğitim Öğretmenliği(Ücretli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|3
|104857
|352.07122
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Özel Eğitim Öğretmenliği(%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|22
|110536
|350.11519
|ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği(Ücretli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|10
|121417
|346.5205
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Özel Eğitim Öğretmenliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|25
|137568
|341.66638
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Özel Eğitim Öğretmenliği(Ücretli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|29
|171606
|332.70316
ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu.
YKS tercihleri için adaylar kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle işlem yapacak.
Geçtiğimiz sene başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmamıştı. Geçen sene, ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacağı aktarılmıştı. Adaylar, erişime açılan YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden erişebilmişti.