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  4. ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI 2023: Özel ve kamu üniversiteleri Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları, kontenjan ve başarı sıralamaları

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI 2023: Özel ve kamu üniversiteleri Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları, kontenjan ve başarı sıralamaları

20.07.2023 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları 2023 arama motorlarında sorgulanıyor. YKS sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu. Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralamaları birçok öğrenci tarafından merak konusu oldu. İşte, Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları, kontenjan ve başarı sıralamaları ile ilgili detaylar...

Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları 2023 ile ilgili sorgulamalar hız kazandı. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda düzenlenen YKS'ye dair açıklama bugün yapıldı. ÖSYM Başkanı Ersoy, yaptığı açıklamada 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu. Öğrenciler hangi üniversite ve bölümü seçeceklerine karar verecekler; tercih süresinde ise taban puan, kontenjan ve başarı sıralamasını dikkate alacaklar. Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları, kontenjan ve başarı sıralamaları araştırılıyor. İşte, Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları ile ilgili detaylar...

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları 2023 yılı için henüz açıklanmadı. Üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasından sonra belli olacak. ÖSYM'nin yayımlayacağı YKS tercih kılavuzunda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı taban ve tavan puanlar bulunacak.

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI 2022

Üniversite Bölüm Adı P.Türü Yıl Kontenjan Başarı Sırası Taban Puanı
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Özel Eğitim Öğretmenliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 5 2114 454.65856
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 60 + 2 3372 444.23147
EGE ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 60 + 2 5203 434.40226
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Özel Eğitim Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 5 6382 429.83017
ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 80 + 2 6483 429.46129
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 100 + 3 6999 427.81425
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Özel Eğitim Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 6 7397 426.59348
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Özel Eğitim Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 8 7493 426.2991
GAZİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 100 + 3 8305 423.85101
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Özel Eğitim Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 9 8669 422.92433
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 130 + 4 9368 421.2992
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 30 + 1 9370 421.2911
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 60 + 2 9488 420.99308
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 80 + 2 9656 420.59147
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 60 + 2 9660 420.58652
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ(Malatya) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 60 + 2 9949 419.94589
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ(Bursa) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 60 + 2 10510 418.63052
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf) Özel Eğitim Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 9 10889 417.73608
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ(Hatay) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 50 + 2 11214 417.05309
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 90 + 3 11512 416.49487
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 30 + 1 11599 416.30617
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 60 + 2 11782 415.96108
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ(Adıyaman) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 60 + 2 11949 415.65806
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Özel Eğitim Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 9 12259 415.06888
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Özel Eğitim Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 9 12799 414.05313
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Samsun) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 90 + 3 12815 414.02293
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 60 + 2 13118 413.48439
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Özel Eğitim Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 5 13520 412.75167
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Özel Eğitim Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 6 13522 412.7409
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Özel Eğitim Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 7 13588 412.59557
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Denizli) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 60 + 2 13973 411.97499
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 60 + 2 14395 411.25925
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ(Çanakkale) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 60 + 2 15028 410.31286
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 50 + 2 15155 410.10703
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 120 + 3 15386 409.72749
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 60 + 2 15664 409.32572
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ(Hakkari) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 30 + 1 16226 408.4266
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(Bolu) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 60 + 2 16258 408.31013
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ(Kilis) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 40 + 1 16613 407.83893
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ(Afyonkarahisar) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 40 + 1 17178 407.02514
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 80 + 2 17408 406.6997
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Özel Eğitim Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 15 17642 406.39204
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ(Aksaray) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 60 + 2 18015 405.86371
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(Tokat) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 50 + 2 18199 405.6059
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ(Kırıkkale) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 60 + 2 18206 405.59801
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(Karaman) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 40 + 1 18554 405.12185
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ(Burdur) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 60 + 2 19339 404.07324
TRABZON ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 90 + 3 19584 403.73554
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ(Edirne) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 60 + 2 19669 403.62388
UŞAK ÜNİVERSİTESİ(Uşak) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 60 + 2 19808 403.43591
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ(Giresun) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 50 + 2 20301 402.80868
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ(Düzce) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 60 + 2 20369 402.72216
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ(Zonguldak) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 70 + 2 20894 402.08739
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Özel Eğitim Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 10 20937 402.04501
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Özel Eğitim Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 9 21449 401.45565
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Özel Eğitim Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 9 21845 400.95312
GİRNE ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Özel Eğitim Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 6 24067 398.43126
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 10 27712 394.69845
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Özel Eğitim Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 8 27858 394.55514
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Özel Eğitim Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 51 35299 387.91176
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Özel Eğitim Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 47 41261 383.32699
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Özel Eğitim Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 45 42680 382.30772
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Özel Eğitim Öğretmenliği(Ücretli) (4 Yıllık) SOZ 2022 2 43579 381.69312
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Özel Eğitim Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 34 46224 379.89097
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Özel Eğitim Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 34 46567 379.6485
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Özel Eğitim Öğretmenliği(Ücretli) (4 Yıllık) SOZ 2022 24 48851 378.14573
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Özel Eğitim Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 25 49885 377.51399
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Özel Eğitim Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 51 51785 376.35681
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf) Özel Eğitim Öğretmenliği(%25 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 36 58840 372.30901
GİRNE ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Özel Eğitim Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 24 61637 370.69845
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Özel Eğitim Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 22 63318 369.80208
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Özel Eğitim Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 48 64407 369.23591
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Özel Eğitim Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 51 69332 366.75019
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Özel Eğitim Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 27 76658 363.28092
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Özel Eğitim Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 36 84882 359.66967
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf) Özel Eğitim Öğretmenliği(Ücretli) (4 Yıllık) SOZ 2022 15 86043 359.18209
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Özel Eğitim Öğretmenliği(Ücretli) (4 Yıllık) SOZ 2022 6 89605 357.78526
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 30 91163 357.16927
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Özel Eğitim Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 42 99139 354.1638
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Özel Eğitim Öğretmenliği(Ücretli) (4 Yıllık) SOZ 2022 3 104857 352.07122
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Özel Eğitim Öğretmenliği(%25 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 22 110536 350.11519
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği(Ücretli) (4 Yıllık) SOZ 2022 10 121417 346.5205
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Özel Eğitim Öğretmenliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 25 137568 341.66638
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Özel Eğitim Öğretmenliği(Ücretli) (4 Yıllık) SOZ 2022 29 171606 332.70316

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu.

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YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

YKS tercihleri için adaylar kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle işlem yapacak.

Geçtiğimiz sene başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmamıştı. Geçen sene, ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacağı aktarılmıştı. Adaylar, erişime açılan YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden erişebilmişti.

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