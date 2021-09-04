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Özel ekip tarafından Konya'da düzenlenen operasyonda 31 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

04.09.2021 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel ekip tarafından Konya'da düzenlenen operasyonda 31 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren akaryakıt özel ekibince, Konya'da iki adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 31 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele için kolluk birimleri ile Hazine ve Maliye Bakanlığı personelinden oluşturulan ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren akaryakıt özel ekibi Konya'da önemli bir operasyona imza attı.

Ekiplerce, bir adreste kaçak akaryakıt satıldığına ilişkin istihbarat alındı.

Araştırma neticesinde söz konusu istihbaratı doğrulayan bulgulara ulaşılması üzerine şüpheli adres tespit edildi.

Adreste faaliyet gösteren iş yeri fiziki takibe alınırken, bu iş yerinde bulunan tanklardan tır ve kamyon türü araçların depolarına akaryakıt ikmal edildiğini saptandı.

Kaçak akaryakıtın iş yerine kapalı kasa bir kamyonla getirildiği tespit edildi. Aracın izini süren ekiplerce, yasa dışı yollardan piyasaya sürülen kaçak akaryakıtın Konya Organize Sanayi Sitesi'ndeki madeni yağ lisanslı bir firmanın tesislerinde üretildiği anlaşıldı.

Bunun üzerine Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli iş yerinde bir tır yakıt ikmali yapanlar suçüstü yakalandı.

Kaçak akaryakıtın satıldığı iş yerinde 5 bin, üretildiği tesiste de 26 bin litre akaryakıt ele geçirildi.

El konulan kaçak akaryakıt Konya Milli Emlak Dairesi Başkanlığına teslim edildi. Akaryakıtın naklinde kullanılan kamyona el konulurken soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten adli işlem başlatıldı.

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