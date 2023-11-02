ÖZEL | Fenerbahçe'de Fred ve Becao, sahalardan kaç hafta uzak kalacak? İşte cevabı...

Bu sezon hem Trendyol Süper Lig hem de Avrupa kupalarında oynadığı tüm maçları kazanan Fenerbahçe, 19'da 19 yaparak kusursuz bir seriye imza atmıştı. Son olarak Süper Lig'in 10. haftasında Pendikspor deplasmanına çıkan sarı - lacivertliler, rakibini 5-0 mağlup etmiş ve liderliğini sürdürmüştü.

MYNET SPOR SERVİSİ-ÖZEL

Kanarya, maçın henüz 7. dakikasında Fred'in sakatlanmasıyla ilk şokunu yaşamış ve Brezilyalı futbolcu yerini Miha Zajc'a bırakmak zorunda kalmıştı.

Rodrigo Becao ise ilk dakikalarda sakatlanmasına rağmen 45 dakikayı tamamlamış ancak ikinci devrenin başında Samet Akaydin ile yer değiştirmişti.

Fenerbahçe Kulübü; iki futbolcusu için resmi açıklama yapmış, Becao'nun Hamstring grubundan (biseps femoris) tendon kopması yaşadığını, Fred'in ise kasık bölgesinde 2. derece yırtık tespit edildiğini duyurmuştu.

Sarı - lacivertli taraftarlar, iki futbolcusunun sakatlık haberine oldukça üzülmüş ve yıldız isimlerin sahadan ne kadar uzak kalacağını araştırmaya başlamıştı.

Spor camiasının ünlü fizyoterapisti ve bütünsel terapisti Ferda Saraçoğlu, Mynet Spor Servisi'nin Rodrigo Becao ile Fred hakkındaki sorularını yanıtladı.

"3-4 HAFTA FORMA GİYEMEYECEKLER"

Soru: "İlk belirlemelere göre Becao ve Fred'in sahalardan kaç hafta uzak kalmasını öngörüyorsunuz?"

Cevap: "Ameliyat olmamaları ve kendilerine iyi bakmaları halinde 3-4 hafta sahalardan uzak kalmalarını bekleyebiliriz. Ameliyat olmaları durumunda ise 7-8 hafta sahalardan kesin olarak uzak kalacaklardır."

"AMELİYAT OLMALARI HALİNDE DÖNÜŞ SÜRESİ UZAYACAK"

"Eğer ameliyat olurlarsa ilk dört hafta ameliyat olan taraf hiç spor yapmamalı. 4. haftada ise izometrik sporlar yapılabilir. Kısmi gidişata göre orta segmentte tendonda yırtık varsa operasyon kararı verilebilir. 7-8 hafta çok dikkatli olunmalı. 4. hafta spora dönebilir ama sakat taraf izometrik kısmi egzersizler yapılarak kasın potansiyeli artırılır. Aynı zamanda olan potansiyeli artırmak için de için çift taraflı egzersizlere devam etmek gerekir. Profesyonel hayata dönmek biraz daha uzun sürebilir ama sporcuların kasları güçlü olduğu için hızlı dönme ihtimalleri de vardır."

"SAKATLIĞIN NÜKSETMEMESİ İÇİN..."

Soru: "Futbolcular sakatlık sürecini nasıl geçirmeli?"

Cevap: "Kontrollü çift taraf egzersizlerle devam edilmeli. Sağlam kasla egzersiz sürmeli. Kas volümlerinin koruması gerekiyor. Sağlam olan kasın gücünü korumak ve azaltmamak için profesyonel destek ile egzersizlerine kontrollü bir şekilde devam etmeli. Edilmediği takdirde sakatlıklar kaçınılmaz olacaktır. Arka, ön, iç yan ve dış yan kısacası tüm kas grupları güçlendirilmezse ve her iki bacak da neredeyse eşitlenmezse tekrar kas sakatlıkları kaçınılmaz olacaktır. Aynı zamanda kasın gücü kadar esnekliği de önemlidir. Esnekliğin de kas grupları gibi eşitlenmesi gerekmektedir. Yırtık kastaki ufak bir parçada ise sadece istirahat yeterlidir. Sakat tarafta kısmi egzersiz önerilir. Sağlam taraf için ise sakat olan bacağı yormamak kaydıyla normal egzersiz önerilir."

"DÜZENLİ UYKU VE İSTİRAHAT GEREKİYOR"

"Yine bütün sakatlıklarda mutlaka spor psikologları tarafından destek alınmalıdır. Kolajen açısından zengin gıdalarla beslenilip, istirahat edilmelidir. Düzenli uyku ve düzenli istirahat bilhassa gece uykusu iyileşmenin en büyük kuralıdır. Moral ve motivasyon kadar beslenme de oldukça önemlidir."

"İYİLEŞMENİN HIZINI ARTIRMAK MÜMKÜN"

"Fasya her zaman önemlidir. Fasyanın da düzenliliğini sağlamak için osteopatlardan destek almakta fayda vardır. Ayrıca osteopatlarla aynı zamanda kranial terapi ile beyin omurilik sıvısının (BOS) akışı iyileştirilerek iyileşmenin hızı artırılabilir. Kasın ve tendonun hızlı iyileşebilmesi için alkali beslenme şart. Sakatlanan sporcuların en önemli bakımını tecrübeli fizyoterapistler ve osteopatlar verirken, bir bu kadar daha önemli olan spora dönüş aşamasını hızlandıran sporcu psikologlarından da destek almakta fayda var."

"ANTRENMAN BİTİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN..."

"Bu tarz sakatlıklarda değil bütün sakatlıklarda hafife almadan kontrollü bir şekilde egsersiz yapmak lazım. Normal yaşantıya devam etmek gerekiyor. İki tarafı da güçlendirip kontrol altında tutmak, daha hassas davranmak da çok yerinde bir davranış olacaktır. Dikkat edilmediği takdirde çok daha uzun süreler sahadan uzak kalınabilir. Yapılması gereken, antrenman esnasında ve bitiminde ağrı ve ödemi takibe almaktır. Güçsüzlük ya da uyuşmanın olup olmadığını kontrol etmek gerekir."





