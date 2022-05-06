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Özel gençlerin atıklardan yaptığı oyuncaklar çocuklara hediye edilecek

06.05.2022 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da Sungurlu HEM'de açılan kursta özel gereksinimli 8 kursiyer, eski çoraplardan bebek, plastik şişeden robot ve ahşap atıklardan model uçak gibi oyuncaklar yaptı - Sungurlu HEM Müdürü Ertuğrul Bostancı: - "Gençlerimize atık malzemeleri nasıl geri kazanacaklarını öğretiyoruz"

ÇORUM (AA) - KEMAL CEYLAN - Çorum'un Sungurlu ilçesindeki kursa devam eden özel gereksinimli gençlerin atıklardan yaptığı oyuncaklar, çocuklara hediye edilecek.

Sungurlu Halk Eğitim Merkezince (HEM) ilçedeki özel gereksinimli gençlerde geri dönüşüm ve sıfır atık bilinci oluşturmak amacıyla kurs açıldı.

Yaklaşık 6 ay devam eden kursta 8 kursiyer, eski çoraplardan bebek, plastik şişelerden robot, ahşap atıklardan model uçak gibi oyuncaklar yaptı.

Kursta üretilen oyuncaklar, bir süre Halk Eğitim Merkezinde sergilendikten sonra ilçedeki ana sınıfı ve özel alt sınıf öğrencilerine hediye edilmek üzere okullara dağıtılacak.

Sungurlu HEM Müdürü Ertuğrul Bostancı, AA muhabirine, kursun özel gereksinimli gençlerin sosyal ve psikolojik gelişimlerine katkı sunduğunu söyledi.

Geri dönüşüm ve sıfır atık konularının 2022 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ve Milli Eğitim Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Planı doğrultusunda öncelikleri arasında yer aldığını belirten Bostancı, "Bu kapsamda ilçemizde kurslar düzenliyoruz. Özel eğitim uygulama okullarından mezun olan özel gereksinimli gençlerimiz, halk eğitim merkezlerindeki kurslarla gelişimlerini sürdürüyor. Burada hem el yeteneklerini geliştiriyorlar hem de sosyalleşiyorlar, topluma karışıyorlar." dedi.

Özel gereksinimli gençleri, gelişimlerini desteklemek amacıyla çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde de görevlendirdiklerini dile getiren Bostancı, bu sayede günlük hayata adaptasyonlarını sağladıklarını vurguladı.

Bostancı, iki öğretmenle verilen kursun başarıyla yürütüldüğüne dikkati çekerek, "Kursumuzda gençlerimize atık malzemeleri nasıl geri kazanacaklarını öğretiyoruz. Kurs süresince yapılan oyuncakları da bir süre sergiledikten sonra ilçemizdeki çocuklara hediye edeceğiz. Bazı vatandaşlarımız, sergilenen oyuncakları satın alıp özel gereksinimli gençlerimize ekonomik katkı sağlıyor." diye konuştu.

- Kursiyerler hem eğlendi hem de oyuncak yapımını öğrendi

Özel eğitim öğretmeni Fatma Hazel Aksar da özel gereksinimli gençlere sıfır atık ve geri dönüşümün yanı sıra israfı önlemeye yönelik eğitim de verdiklerini anlattı.

Kursta ayrıca kaynakların verimli kullanımının da anlatıldığına işaret eden Aksar, şunları söyledi:

"Atıkları önlemek, önleyemediklerimizi de minimize ederek geri kazanıma ulaştırmak amacıyla beyin fırtınası yapıyoruz. Kullanmadığımız kavanoz kapakları, teki kaybolan çoraplarımız, kullanmadığımız çorapların konç kısımları, pet şişeler, evimizde kullanmadığımız kumaş parçaları gibi ürünlerle etkinlikler ve oyuncaklar yapıyoruz. Öğrencilerimiz bu aşamada çok eğlendi, öğrendi ve çok güzel geri dönüşler aldık. Burada öğrendiklerini evde de kendileri yaptı. Yaptıklarını getirip bize gösterdiler."

Kursiyerlerden Hülse Arıcıoğlu da kozalak boyayıp içecek kutusundan el işleri, bebek ve çiçekler yaptıklarını ifade etti.

Yasemin Çağatay ise kursta yaptığı bebekleri çocuklara dağıtmak istediğini kaydetti.

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