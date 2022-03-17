YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Özel gereksinimli öğrenciler Düzce'de üniversite deneyimi yaşıyor

Özel gereksinimli öğrenciler Düzce'de üniversite deneyimi yaşıyor

17.03.2022 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel gereksinimli öğrenciler Düzce'de üniversite deneyimi yaşıyor

Düzce Üniversitesi'nde (DÜ) "Özel Çocuk Özel Aile Üniversitesi" projesi kapsamında fakülte, kütüphane, kafeterya ve çeşitli sosyal alanları gezen özel gereksinimli öğrenciler, üniversite hayatını deneyimledi.

DÜ ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce özel gereksinimli öğrencilere üniversite deneyimi kazandırma amacıyla hazırlanan proje, 3 Mart'ta imzalanan iş birliği protokolüyle başladı.

Proje kapsamında Konuralp Yerleşkesi'ndeki kampüsü ziyaret eden öğrenciler, DÜ Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü öğrencilerince karşılandı.

Eğitim Fakültesi'nin ardından Merkez Kütüphane'yi gezen öğrenciler, ilgi alanlarına yönelik kitapları inceledi. Orman Fakültesi'nde Araştırma Görevlisi Abdullah Hüseyin Dönmez'den bilgi alan öğrenciler, daha sonra Karavana Mutfağı'nda yapılan yemeklerden tattı.

Kapalı havuz, halı saha ve kafeterya gibi sosyal alanları da gezen öğrenciler, üniversite hayatını deneyimlemenin mutluluğunu yaşadı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sanayinin "usta kadınları" çalışma azimleriyle takdir topluyorSanayinin "usta kadınları" çalışma azimleriyle takdir topluyor
Türkiye'nin en az yağış alan bölgelerinden Konya Ovası'nda kar bereketi yaşanıyorTürkiye'nin en az yağış alan bölgelerinden Konya Ovası'nda kar bereketi yaşanıyor
Giresunsporlu dört oyuncuya milli davetGiresunsporlu dört oyuncuya milli davet
Anahtar Kelimeler:
Düzce

Düzce Namaz Vakitleri 19 Mart Cumartesi

İmsak
05:29
Sabah
06:54
Öğle
13:08
İkindi
16:31
Akşam
19:12
Yatsı
20:32
Düzce ECZANELER
Düzce ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tek başına savaştan kaçmıştı! Beklenen kavuşma gerçekleşti

Tek başına savaştan kaçmıştı! Beklenen kavuşma gerçekleşti

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Fiyatı, kamerası ve performansı ile fark yaratıyor!

Fiyatı, kamerası ve performansı ile fark yaratıyor!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Kemik ağrılarını bıçak gibi keser! Hemen balla karıştırıp yiyin

Kemik ağrılarını bıçak gibi keser! Hemen balla karıştırıp yiyin

Sağlığına ve değerlerine dikkat edenlerin tercihi

Sağlığına ve değerlerine dikkat edenlerin tercihi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.