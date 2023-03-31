Özel giysilerle çam kese tırtıllarıyla mücadele ediyorlar

Her yıl ormanlarda görülen çam kese böcekleri, bu yıl da kendini göstermeye başladı. Değişik çam türlerinde hava sıcaklıklarının artması ile aktif hale geçen böceklerin beyaz keseler halinde kendini göstermesi ile hem mekanik hem biyolojik mücadele yöntemleri de başladı. Taşkesti Orman İşletme Müdürlüğü, doğaya en zararsız olan mekanik, biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemleri kullanılarak çam kese böceklerini çam ağaçlarından temizlemeye başladı.

“ÇAM KESE BÖCEĞİ ZARARLISINA KARŞI İŞLETMEMİZ HAREKETE GEÇTİ”

Taşkesti Orman İşletme Müdürü Fatih Bilgili, “Çevremizdeki orman çalışmalarımızda ve vatandaşlarında duyarlılığı ile ana yol kenarları ve iç ormanlık alanlarda görmüş olduğumuz çam kese böceği zararlısına karşı işletmemiz harekete geçti. Mücadele için kurduğumuz ekip ile özel giysili çalışanlarımız ve köylülerin yardımı ile çam ağaçlarından toplatılarak belirli bir yerde yaptığımız kafeslerde bunların çıkmasını sağlıyoruz” dedi.

“MASKE, ELDİVEN, TULUM VE GÖZLÜK KULLANIYORUZ”

Bilgili, “Taşkesti Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan çam ağaçlarının yayılış gösterdiği alanlarda çam kese böceği ağırlığı olmuş olup, bu böcek çam ağaçlarının ibrelerini yemek suretiyle ağaçların gelişmesine zarar vermektedir. Bu sahalarda mücadelemizi doğaya yakın olması için biyolojik yani kese böceğinin tırtırlarının bu iş için yapılmış özel makaslarla birlikte budama yapılarak, keselerin yumaklarını alarak, böcek kafeslerine yerleştirip, sonucu buralarda bu kese böceğini doğal yırtıcısı olan diğer böceklerin popülasyonunun arttırılmasına sebep vermekte ve aynı zamanda da diğer kese böceklerinin de popülasyonunun azalmasını meydana getirmektedir. Bu işlemlerimizi yaparken iş sağlığı ve güvenliği hususuna dikkat ediyoruz ve özen gösteriyoruz. Orman köylerimize ve tüm çalışanlarımıza bu işleri yaparken maske, eldiven, tulum ve gözlük kullanmaları gerektiğini belirterek özen ve hassasiyeti gösteriyoruz” diye konuştu.

“MÜCADELEMİZİ BU YÖNDE SÜRDÜRÜYORUZ”

Müdür Bilgili, “Toplanan böcekler böcek kafeslerinde diğer doğal yırtıcısı olan böceklerin yerleşmeleri bunların üzerinde daha fazla üremelerine sebebiyet vermesi için orman içerisindeki açıklarda bulunacaklar. Bunların haricinde diğer topladığımız böceklerde ormandan uzak mesafedeki yerlerdeki insanların hayvanlara ulaşamayacağı noktalarda orman içerisinde bırakılacaklar. Bu böceklerin normalde gelişme süresi 4 yılda bir fit yapmakta, 4 yılda bir toprak içerisinden çıkıp bu cam kese böcekleri dediğimiz keselerini oluşturuyor. 4 yılın sonunda tekrar bahar aylarında yaza doğru toprağa dönüp 4 yıl daha bekledikten sonra 4 yıl tekrar bir popülasyonun artmasını bekleyeceğiz. Bu daha çok kızılçam, karaçam sahalarında bulunuyor. Taşkesti beldesi ile Akyazı arasında, Dokurcun çevresinde yoğun görülmekte. Biz de mücadelemizi bu yönde sürdürüyoruz” ifadelerine yer verdi.

