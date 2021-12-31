Özel gün masalarına yakışacak dekoratif tatlar: 3 farklı truff tarifi

Çikolata, peynir, portakal, kek, kahve, krema, elma gibi çok çeşitli malzemelerden hızlıca hazırlanan, bazen de evde kalan malzemeleri değerlendirmek amacıyla yapılan trufflar, fırında ya da ocakta pişirmeye gerek kalmadan hazırlanabiliyor. Dünden kalan kekler, yenmeyen meyveler ve birkaç ufak dokunuşla hazırlanan bu minik atıştırmalıkları yapmaya geçelim... Üç farklı truff tarifi ile mutfaklarınıza misafir oluyoruz!
MALZEMELER
1 su bardağı krema
1 su bardağı Hindistan cevizi
1 su bardağı süt tozu
HAZIRLANIŞI
Bir karıştırma kabı içerisine sıvı kremayı alın.
Üzerine süt tozu ekleyin ve çırpma teli yardımı ile karıştırın.
Karışım üzerine pudra şekeri ekleyin ve karıştırmaya devam edin.
Hindistan cevizinin yarısını ekledikten sonra spatula yardımıyla karışımı toparlayın.
Katılaşması için buzdolabında 1-2 saat bekletin.
Süre sonunda ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve yuvarlak toplar elde edin.
MALZEMELER
2 çorba kasesi kek veya pandispanya parçaları
1 paket sıvı krema
Yarım su bardağı ceviz
Yarım su bardağı fındık
2 adet elma
HAZIRLANIŞI
Kabuklarını soyduğunuz elmaları rendeleyin.
Bir karıştırma kabının içerisine rendelenen elmaları alın.
Kek parçalarını ellerinizle ufalayın ve elmaların üzerine aktarın.
Mutfak robotunda incecik çektiğiniz yarım su bardağı ceviz ve yarım su bardağı fındığı ekleyin.
Üzerine sıvı kremayı ekleyin ve yumuşak kıvamlı bir hamur elde edinceye dek karıştırın.
Hazırladığınız karışımı birkaç saat buzdolabında dinlendirin.
Dolaptan çıkarınca karışımdan yuvarlak formlu toplar elde edin.
MALZEMELER
1 su bardağı dondurulmuş vişne
1 çay krema
Yarım su bardağı ceviz
1 çorba kaşığı süzme bal
HAZIRLANIŞI
Çekirdeklerini çıkardığınız vişneyi ve cevizi mutfak robotunda çekin.
Yoğurma kabına aktardığınız karışımın içerisine krema ve süzme balı ekleyin.
Kıvam alıncaya kadar karıştırıp toparlayın.
Buzdolabında 2-3 saat dinlendirin.
Süre bitiminde karışımdan parçalar koparın ve yuvarlak şekil verin.
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