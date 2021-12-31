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Özel gün masalarına yakışacak dekoratif tatlar: 3 farklı truff tarifi

31.12.2021 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Doğum günü sofraları, nişan masaları, yılbaşı kutlamalarının kendi minik lezzeti dev tatlıları nelerdir?" diye sorsak hemen hepimiz bu soruya, "truff" yanıtını verebiliriz. Çikolata ile özdeşleşen bir tatlı olsa da şu anda hemen her çeşidi yapılabilen trufflar, lezzet şöleni yaşamak isteyenlere ve kahve yanı atıştırmalığı arayanlara özel üretilmiş gibi...

Özel gün masalarına yakışacak dekoratif tatlar: 3 farklı truff tarifi

Çikolata, peynir, portakal, kek, kahve, krema, elma gibi çok çeşitli malzemelerden hızlıca hazırlanan, bazen de evde kalan malzemeleri değerlendirmek amacıyla yapılan trufflar, fırında ya da ocakta pişirmeye gerek kalmadan hazırlanabiliyor. Dünden kalan kekler, yenmeyen meyveler ve birkaç ufak dokunuşla hazırlanan bu minik atıştırmalıkları yapmaya geçelim... Üç farklı truff tarifi ile mutfaklarınıza misafir oluyoruz!

HİNDİSTAN CEVİZLİ TRUFF TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 su bardağı krema

  • 1 su bardağı Hindistan cevizi

  • 1 su bardağı süt tozu

  • Yarım su bardağı pudra şekeri

HAZIRLANIŞI

  • Bir karıştırma kabı içerisine sıvı kremayı alın.

  • Üzerine süt tozu ekleyin ve çırpma teli yardımı ile karıştırın.

  • Karışım üzerine pudra şekeri ekleyin ve karıştırmaya devam edin.

  • Hindistan cevizinin yarısını ekledikten sonra spatula yardımıyla karışımı toparlayın.

  • Katılaşması için buzdolabında 1-2 saat bekletin.

  • Süre sonunda ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve yuvarlak toplar elde edin.

  • Üzerini kaplamak için Hindistan cevizine bulayın.

ELMALI TRUFF TARİFİ

MALZEMELER

  • 2 çorba kasesi kek veya pandispanya parçaları

  • 1 paket sıvı krema

  • Yarım su bardağı ceviz

  • Yarım su bardağı fındık

  • 2 adet elma

  • Beyaz çikolata

HAZIRLANIŞI

  • Kabuklarını soyduğunuz elmaları rendeleyin.

  • Bir karıştırma kabının içerisine rendelenen elmaları alın.

  • Kek parçalarını ellerinizle ufalayın ve elmaların üzerine aktarın.

  • Mutfak robotunda incecik çektiğiniz yarım su bardağı ceviz ve yarım su bardağı fındığı ekleyin.

  • Üzerine sıvı kremayı ekleyin ve yumuşak kıvamlı bir hamur elde edinceye dek karıştırın.

  • Hazırladığınız karışımı birkaç saat buzdolabında dinlendirin.

  • Dolaptan çıkarınca karışımdan yuvarlak formlu toplar elde edin.

  • Topları benmari usulü erittiğiniz beyaz çikolataya bulayıp kürdanlara takarak ikram edebilirsiniz.

VİŞNELİ TRUFF TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 su bardağı dondurulmuş vişne

  • 1 çay krema

  • Yarım su bardağı ceviz

  • 1 çorba kaşığı süzme bal

  • 160 gram sütlü çikolata

HAZIRLANIŞI

  • Çekirdeklerini çıkardığınız vişneyi ve cevizi mutfak robotunda çekin.

  • Yoğurma kabına aktardığınız karışımın içerisine krema ve süzme balı ekleyin.

  • Kıvam alıncaya kadar karıştırıp toparlayın.

  • Buzdolabında 2-3 saat dinlendirin.

  • Süre bitiminde karışımdan parçalar koparın ve yuvarlak şekil verin.

  • Çikolata sosa bandırıp, servis edin.

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