YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Özel Güvenlik şirketleriyle koordinasyon toplantısı yapıldı

Özel Güvenlik şirketleriyle koordinasyon toplantısı yapıldı

MALATYA HABERLERİ  | 06.02.2020 11:19 | Son Güncelleme

Malatya’da özel güvenlik şirketleriyle koordinasyon toplantısı yapıldı.Genel Kolluk Özel Güvenlik İş Birliği ve Koordinasyon toplantısı, Malatya Emniyet Müdürlüğü Şehit Emrah Horuz Konferans Salonunda düzenlendi.Kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette görev yapan özel güvenlik görevlilerinin, görev yaptıkları kamu hastaneleri, kamu üniversiteleri, havalimanları, alışveriş merkezleri, park ve bahçeler ile toplu taşıma araçlarında amacına uygun etkin, verimli, sürdürülebilir, ölçülebilir ve denetlenebilir güvenlik hizmeti sunulmasını sağlamak amacıyla toplantı yapıldı.Sözü edilen yerlerde görev yapan genel kolluk ve özel güvenlik görevlilerinin etkin işbirliği ve koordinasyonu ile olay meydana gelmeden suçu önlemek meydana gelen olaylarda ise, en seri şekilde genel kolluğa bildirilmesinin amaçlandığı toplantıda, bu bağlamda özel güvenliğin kuruluş amacına uygun olarak kamu kaynaklarının daha etkin ve yerinde kullanılması, özel güvenlik görevlilerinin görev bilinci ve farkındalığının artırılması, genel kolluk görevlilerinin bu konuda duyarlı hale getirilmesi ve böylelikle genel kolluk ile özel güvenliğin koordineli çalışması ve genel güvenlik çalışmalarına katkı sağlanmasının toplantıda anlatıldığı ifade edildi.

Malatya’da özel güvenlik şirketleriyle koordinasyon toplantısı yapıldı.
Genel Kolluk Özel Güvenlik İş Birliği ve Koordinasyon toplantısı, Malatya Emniyet Müdürlüğü Şehit Emrah Horuz Konferans Salonunda düzenlendi.
Kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette görev yapan özel güvenlik görevlilerinin, görev yaptıkları kamu hastaneleri, kamu üniversiteleri, havalimanları, alışveriş merkezleri, park ve bahçeler ile toplu taşıma araçlarında amacına uygun etkin, verimli, sürdürülebilir, ölçülebilir ve denetlenebilir güvenlik hizmeti sunulmasını sağlamak amacıyla toplantı yapıldı.
Sözü edilen yerlerde görev yapan genel kolluk ve özel güvenlik görevlilerinin etkin işbirliği ve koordinasyonu ile olay meydana gelmeden suçu önlemek meydana gelen olaylarda ise, en seri şekilde genel kolluğa bildirilmesinin amaçlandığı toplantıda, bu bağlamda özel güvenliğin kuruluş amacına uygun olarak kamu kaynaklarının daha etkin ve yerinde kullanılması, özel güvenlik görevlilerinin görev bilinci ve farkındalığının artırılması, genel kolluk görevlilerinin bu konuda duyarlı hale getirilmesi ve böylelikle genel kolluk ile özel güvenliğin koordineli çalışması ve genel güvenlik çalışmalarına katkı sağlanmasının toplantıda anlatıldığı ifade edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ürküten tahmin: Minimum 7,2!Ürküten tahmin: Minimum 7,2!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Harb-İş Sendikası’ndan taşeron işçilere destek

Harb-İş Sendikası’ndan taşeron işçilere destek

Yoksul vatandaşın barındığı konteyner yandı

Yoksul vatandaşın barındığı konteyner yandı

“Ne olacaksın” dediklerinde “Şehit olacağım” demiş

“Ne olacaksın” dediklerinde “Şehit olacağım” demiş

Araç Bakım Atölyesi kaynak tasarrufu sağlıyor

Araç Bakım Atölyesi kaynak tasarrufu sağlıyor

GÜNCELLEME - Denizli'de şiddetli rüzgar etkili oluyor

GÜNCELLEME - Denizli'de şiddetli rüzgar etkili oluyor

Şiddetli esen rüzgar, okulun dış kaplama malzemelerini yerinden söktü

Şiddetli esen rüzgar, okulun dış kaplama malzemelerini yerinden söktü

Malatya Namaz Vakitleri 6 Şubat Perşembe

İmsak
05:58
Sabah
07:21
Öğle
12:46
İkindi
15:35
Akşam
18:00
Yatsı
19:18

Malatya Nöbetçi Eczaneler 6 Şubat Perşembe

Bizim Eczanesi
Merkez
Doğan Eczanesi
Merkez
Dönmez Eczanesi
Merkez
Yeni Kışla Eczanesi
Merkez
Yıldız Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Depremzedeler, konteyner kente davet edildi

Depremzedeler, konteyner kente davet edildi

Yeni Malatyaspor taraftarından spor programına ve programcısına tepki

Yeni Malatyaspor taraftarından spor programına ve programcısına tepki

Meral Akşener'den depremzedelere ziyaret

Meral Akşener'den depremzedelere ziyaret

Malatyaspor Taraftarlar Derneği’nden ‘takımımızın yanındayız’ mesajı

Malatyaspor Taraftarlar Derneği’nden ‘takımımızın yanındayız’ mesajı

Malatya’da grip salgını

Malatya’da grip salgını

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.