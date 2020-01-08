Yasir Subaşı: A Milli Takım forması terletmek istiyorum

Süper Lig’in ilk yarısında istediği sonuçları alamayan ve 17 haftalık bölümü son sırada tamamlayan Kayserispor, ikinci devre hazırlıklarını Antalya Belek’te sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların 24 yaşındaki futbolcusu Yasir Subaşı da İhlas Haber Ajansı'na (İHA) kariyer hedeflerinden takımın son durumuna kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. "İLK YARI İÇ ACICI GEÇMEDİ" Sezon başında ligin ilk devresi için farklı hedefler belirlediklerini ancak bu doğrultuda ilerleyemediklerini belirten Subaşı, "İlk yarı iç açıcı geçmedi. Bizim de sezon başında belirlediğimiz hedef bu sırada olmak değildi. Biz çok farklı şeyler düşünüyorduk. İlk yarının bitiminde bu konumda olmak istemiyorduk, çok daha üst sıralarda olmak istiyorduk. Ama maddi manevi etkenler, bazı zorluklar, Kayserispor’un geçirdiği zor dönemden dolayı kötü bir gidişat sergiledik ilk yarıda. Ama ikinci yarının başlamasıyla çıkışa geçeceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı. "KAYSERİSPOR ÇOK BÜYÜK BİR CAMİA" Yaşanan teknik direktör ve başkan değişikliklerinin takımı etkileyip, etkilemediğinin sorulması üzerine başarılı futbolcu, şu cevabı verdi:

"2 tane başkan, 3 tane hoca değiştirdik. Demek ki ortada bir problem var. Bu en başta bunun göstergesi oluyor. Bu da ister istemez futbolcuları da etkiliyor. Ama biz bu etkenlerden en az yara alarak çıkmaya çalışıyoruz. Çünkü Kayserispor çok büyük bir camia ve kesinlikle bu sırada olmayı hak etmiyor." "BERNA BAŞKAN BAŞARILI YÖNETİM SERGİLİYOR" Başkan Berna Gözbaşı'nın yönetim kuruluyla birlikte takımı zor durumdan kurtarmak için yoğun mesai harcadığını sözlerine ekleyen Yasir, "Berna başkan Türkiye’nin ilk kadın başkanı. Bence şu anda başarılı bir yönetim sergiliyor. Herkesle, bütün futbolcularla iletişimi çok iyi. Gerek personelle gerekse futbolcularla olsun güzel bir iletişim halindeyiz. Güzel kenetlendik diyebiliriz. Çok çaba sarf ediyor. Sadece o değil, bütün yönetim, futbolcular da personeller de Kayserispor’u bu zor durumdan çıkarmak için çok ter döküyoruz. O da elinden geleni yapmaya çalışıyor sabah akşam" diye konuştu "YENİ BİR SAYFA AÇMAK İSTİYORUZ" Takımın içinde bir kenetlenme olduğuna dikkat çeken Yasir Subaşı, "Güzel bir atmosfer yakaladığımıza inanıyorum. İlk yarı çok zor zamanlar geçirdik. Ayrılan oyuncular oldu fazlasıyla. Ama ikinci yarı her şeyi unutup yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Kenetlendik ve çok iyi bir kamp dönemi geçiriyoruz. Eminim ki bu kamp döneminde çalıştığımızın meyvelerini ikinci devre almaya başlayacağız. Üst sıralara doğru oynamaya başlayacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.