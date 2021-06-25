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Özel Hastaneler Tüzüğü yürürlükten kaldırıldı

25.06.2021 03:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel Hastaneler Tüzüğü yürürlükten kaldırıldı

Özel Hastaneler Tüzüğü'nün yürürlükten kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda, "28.2.1982 tarihli ve 8/5747 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Özel Hastaneler Tüzüğü'nün yürürlükten kaldırılmasına karar verilmiştir." İfadesine yer verildi.

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