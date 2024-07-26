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  4. Özel hayat sorusunu açık açık cevapladı! Tuğba Özay sperm bankası itirafıyla şaşırttı

Özel hayat sorusunu açık açık cevapladı! Tuğba Özay sperm bankası itirafıyla şaşırttı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
26.07.2024 12:14
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Eski manken ve oyuncu Tuğba Özay, Pınar Kerimoğlu’nun YouTube kanalının bu haftaki konuğu oldu. Cezaevi süreci ve anne olma hayali ile ilgili açıklamalar yapan Özay, sperm bankası itirafıyla da herkesi şaşırttı.

MYNET-Oyuncu ve şarkıcı kimliğiyle dikkat çeken Tuğba Özay son dönemde açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oluyor. Özay son olarak Pınar Kerimoğlu’nun YouTube kanalına konuk oldu ve açıklamalarıyla dikkat çekti.

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Pınar Kerimoğlu’nun cezaevi ile ilgili sorularını yanıtlayan başarılı manken, "Bir dönem ben de cezaevine girdim. Orada çok değişik hikayeler ile karşılaştım ama ben oraya girdim diye kendimi soyutlamadım kimseden. Aksine her sabah mahkûmları ve gardiyanları spor salonuna toplayıp 2-3 saat onlara pilates eğitimi veriyordum ve bu onların çok hoşuna gidiyordu. Ben cezaevinden tahliye olurken tüm koğuşlar alkışlarla uğurladı beni" diye konuştu.

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'SPERM BANKASINDAN ANNE OLABİLİRİM'

Anne olma hayaliyle ilgili de açıklamalar yapan Özay, "Bir gün sperm bankasından sperm ile anne olabilirim. O duyguyu tatmayı ve özellikle babamın soyunu devam ettirmek istiyorum. Benim soyadımı alacak bir çocuk babamın soyunu yürütsün istiyorum" dedi.

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"HAYATIMA GİRECEK KİŞİ BENİ TAŞIMALI"

"Davul bile dengi dengine çalar" diyen Özay, hayatında şu an kimse olmadığını ama hayatına girecek kişinin de onu maddi manevi taşıyan bir kişi olması gerektiğini belirtti. "Bu yaştan sonra kimseye eğitim veremem," diyen Özay, "Benim ile birlikte olacak adamın yaşı da karakteri de bana uymalı" dedi.

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Tuğba Özay
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