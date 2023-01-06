MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Özel hayatıyla gündemdeydi... Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan şaşırtan karar: "Bu işin bazı şeyleri bana ağır gelmeye başladı"

Özel hayatıyla gündemdeydi... Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan şaşırtan karar: "Bu işin bazı şeyleri bana ağır gelmeye başladı"

06.01.2023 07:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Boşandıktan sonra sevgilisiyle nişanlanan ve kısa sürede nişan atıp sonra tekrar barışan Tuğçe Tayfur sahneleri bırakma kararı aldı. Tayfur'ın kızı "Ben artık sahne almak istemiyorum. Bu işin bazı şeyleri bana ağır gelmeye başladı" dedi.

Özel hayatıyla gündemdeydi... Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan şaşırtan karar: "Bu işin bazı şeyleri bana ağır gelmeye başladı"

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. 18 yaşından bu yana şarkı söyleyen Tuğçe Tayfur babasının izinden gitmişti. Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen 34 yaşındaki şarkıcı şaşırtan bir karar adlı.

Sahneyi bıraktığını açıklayan Tuğçe Tayfur paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

DD

''Sevgili dinleyicilerim, 18 yaşından beri bu işi profesyonel olarak yapıyorum biliyorsunuz ki. Çok anılar biriktirdim. Çok şey öğrendim. Yeri geldi eğlendim güldüm yeri geldi ağladım yeri geldi büyük kazıklar yedim yeri geldi haksızlığa uğradım, magazin dediğimiz şey belki de bu tarz işlerin en büyük bedellerinden biri. Ama bu süreçte istediğim her şeyi başardım."

Ekran Alıntısı

ANNESİ EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ

"En büyük gururum babamın şarkılarını sizlerle birlikte hep bir ağızdan söyledim" diyen Tayfur "Ama ben artık sahne almak istemiyorum. Bu işin bazı şeyleri bana ağır gelmeye başladı. Birkaç zamandır sözünü verdiğim sahneleri bitirmeyi bekliyordum bu açıklama için" dedi.

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı ayrıca "Kararımı dostlarımla tabii ki paylaştım ama annemle istişare etmek yetti bana açıkçası" açıklamasını yaptı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"İbrahim Tatlıses kolluyor" demişti! 3 saat ifade derip bomba ismi tanık gösterdi"İbrahim Tatlıses kolluyor" demişti! 3 saat ifade derip bomba ismi tanık gösterdi
Müge Anlı, Sinan’ın cinsel içerikli mesajlarını utanarak okuduMüge Anlı, Sinan’ın cinsel içerikli mesajlarını utanarak okudu
Ekranlarda yaprak dökümü! İki dizi birden erken final yapıyor!Ekranlarda yaprak dökümü! İki dizi birden erken final yapıyor!
Anahtar Kelimeler:
Necla Nazır Tuğçe Tayfur sosyal medya sevgilisi yaşında ele istedi

En Çok Okunan Haberler

Cennet Mahallesi’nin Oynak Balina Menekşesi’nin son hali ağızları açık bıraktı! Görenler şaştı kaldı

Cennet Mahallesi’nin Oynak Balina Menekşesi’nin son hali ağızları açık bıraktı! Görenler şaştı kaldı

Kamu işçilerine ikramiye ödemelerinin tarihi netleşti

Kamu işçilerine ikramiye ödemelerinin tarihi netleşti

O ülkede kaos! Yakalanınca kartel ayaklandı, şehirleri yakıp yıkıyorlar

O ülkede kaos! Yakalanınca kartel ayaklandı, şehirleri yakıp yıkıyorlar

Vatandaşları rahatlatan açıklama! 'Zam yapmama kararı aldık'

Vatandaşları rahatlatan açıklama! 'Zam yapmama kararı aldık'

Sinan Ateş cinayetinde kritik gelişme! Ormana kaçmaya çalışırken yakalandı

Sinan Ateş cinayetinde kritik gelişme! Ormana kaçmaya çalışırken yakalandı

Erdoğan ve HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu arasında görüşme!

Erdoğan ve HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu arasında görüşme!

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Mutfakların gözdesi oldu! En trend hashtagler listesinde başı çekiyor!

Mutfakların gözdesi oldu! En trend hashtagler listesinde başı çekiyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.