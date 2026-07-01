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ÖZEL | İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ekibinden istifa etmişti! Bir bir anlattı: Bir daha onunla asla yol yürümem

TFF eski yöneticisi Bayram Saral, İbrahim Hacıosmanoğlu yönetimindeki liyakat tartışmaları ve Dünya Kupası elenme sürecine dair çok çarpıcı açıklamalar yaptı. İdari hatalara ve kamp krizine değinen Saral, Hacıosmanoğlu ile bir daha asla kurumsal bir bağ kurmayacağını net şekilde açıkladı.

ÖZEL | İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ekibinden istifa etmişti! Bir bir anlattı: Bir daha onunla asla yol yürümem
Cevdet Berker İşleyen

A Milli Takımın Dünya Kupası'nda aldığı kötü sonuçlar sonrası ilk 2 maçın sonun elenmesi büyük tepkilere neden olurken Türkiye Futbol Federasyonu içerisinde yaşanan liyakat ve akraba kadrolaşması tartışmaları da çokça konuşulmaya başlanmıştı.

Hacıosmanoğlu yönetimi ile göreve başladıktan kısa bir süre sonra görevinden istifa eski yönetim kurulu üyesi Bayram Saral, yaptığı çarpıcı açıklamalarla yeni bir boyut kazandırdı.

MYNET ÖZEL | CEVDET BERKER İŞLEYEN

ALTAYLI: EŞİNİN DOKTORUNU BİLE YÖNETİME ALMIŞ

ÖZEL | İbrahim Hacıosmanoğlu nun ekibinden istifa etmişti! Bir bir anlattı: Bir daha onunla asla yol yürümem 1

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun "TFF'de sadece yeğenimi işe aldım" şeklindeki açıklaması, spor kamuoyunda büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Gazeteci Fatih Altaylı, bu savunmaya sert bir tepki göstererek federasyon yönetiminde göreve getirilen dikkat çekici isimlerin listesini paylaştı.

Söz konusu iddialara göre, Hacıosmanoğlu'nun şahsi avukatı Fuat Göktaş başkan vekili, eşinin doktoru Zehra Neşe Kavak da yine başkan vekili olarak yönetimde yer alıyor. En çok tartışılan isimlerden biri olan ablasının oğlu Abdullah Ayaz ise federasyonda genel sekreterlik makamında bulunuyor. Abdullah Ayaz'ın TFF'deki bu görevinden önce Üsküdar Belediyesinde başkan yardımcısı olarak görev yaptığı biliniyor.

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SEÇİMDEN KISA SÜRE SONRA İSTİFA

ÖZEL | İbrahim Hacıosmanoğlu nun ekibinden istifa etmişti! Bir bir anlattı: Bir daha onunla asla yol yürümem 2

Bu tartışmalar akıllara, Hacıosmanoğlu yönetimiyle birlikte seçime giren ancak çok kısa bir süre sonra görevinden istifa eden TFF Yönetim Kurulu Üyesi Bayram Saral'ı getirdi. Saral, o dönem yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"İstişareye dayalı, birlikte şeffaf yönetim anlayışının gerçekleşmeyeceğine dair şahsımda oluşan kanaat dolayısıyla, bu derin fikir ayrılığının TFF kurumuna ve mevcut yönetimine zarar vermemesi adına bugün itibariyle TFF yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyuna duyurur, mevcut başkan ve yönetim kuruluna üstün başarılar dilerim.

Yaklaşık 4 ay boyunca devam eden demokratik hak arayışı mücadelemizde bizlere destek veren tüm kulüp başkanları ve yöneticilerine, TFF delegelerine, bütün çalışma arkadaşlarımıza en içten şükranlarımı arz eder, haklarını helal etmelerini dilerim."

"AKRABALARINI ALMAN SORUN OLACAK DEMİŞTİM"

ÖZEL | İbrahim Hacıosmanoğlu nun ekibinden istifa etmişti! Bir bir anlattı: Bir daha onunla asla yol yürümem 3

Yaşanan son gelişmelerin ardından ulaştığımız Bayram Saral, federasyondaki liyakat tartışmalarına ilişkin çok konuşulacak değerlendirmelerde bulundu. Kendi dönemi dışındaki isimleri tanımadığını belirten Saral, akraba ilişkileri hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Ben genel sekreterin dışında onun yeğeni olduğunu biliyordum. O zaman da görüşümü belirtmiştim ama diğer isimler benim orada olmadığım dönemde olmuş olabilir. Aslında tanımıyorum da onları. Dolayısıyla yorum yapmam da doğru olmaz. Yakın akrabaların olmaması gerektiği noktası düşünüyorum kişilerden bağımsız olarak. Bugün de aynı noktadayım. Burada çok dikkatli olmak gerekiyor."

Saral, bu eleştirilerin zamanlamasına dikkat çekerek federasyonun mevcut durumunu şu sözlerle özetledi:

"Neyse ki o zaman söylediğimde ileride bu büyük problem olacak demiştik, olmaya da başladı. Ne zaman olmaya başladı? Şemsiye ters döndükten sonra. Anlatabiliyor muyum? Bu işler her şey güzel giderken konuşulmaz. Kötü gidildiği zaman konuşulur. Mesele bu kadar basit."

"İDARESEL HATALAR YÜZÜNDEN ELENDİK"

ÖZEL | İbrahim Hacıosmanoğlu nun ekibinden istifa etmişti! Bir bir anlattı: Bir daha onunla asla yol yürümem 4

A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndan beklenmedik bir şekilde elenmesini de değerlendiren Bayram Saral, futbolda kalıcı olmanın tek şartının kazanmak üretmek olduğunu belirterek çarpıcı bir benzetme yaptı:

"Federasyon veya kulüp gibi yerlere böyle davulla, zurnayla gelirsiniz. Ama gidişiniz muhakkak kötü olur. Dolayısıyla futbol takımının Amerika'ya gitmesini bir başarı olarak görebiliriz. Ama bir takım idaresel hatalar yüzünden de başarısız olarak geri döndük."

'KAMP YERİ' ELEŞTİRİSİ

ÖZEL | İbrahim Hacıosmanoğlu nun ekibinden istifa etmişti! Bir bir anlattı: Bir daha onunla asla yol yürümem 5

Elenmenin arkasındaki idari ve teknik eksikliklere değinen Saral, kamp sürecindeki planlama hatalarını şu sözlerle eleştirdi:

"Bence kamp yeri konusunda çok daha titiz davranılmalıydı. Bence mental olarak ve fiziksel olarak takım hazırlık maçlarında özellikle çok daha iyi hazırlanmalıydı. Sanki takımda bir mental yorgunluk vardı. Amerika, kamp yeri çok önceden belli oldu. Arizona, 50 derece, 60 derece sıcaklık. Oradan kalk, otele gel, 20-25 derecede veya işte klima altında. Sonra kalk, 6 saatlik yolculukta öbürü yap. Bunlar ciddi derecede yorar ve nitekim bu yorgunluk belli olmuştu."

Turnuva öncesi yaratılan büyük beklentinin takımı olumsuz etkilediğini söyleyen deneyimli yönetici, "Çıtayı baştan bu kadar yüksek tutmamak gerekir kişisel görüşüm. Şampiyonluk hedefi çok güzel bir şey ama bunu basınla, kamuoyuyla paylaşmak ne derece doğru? Çünkü futbolcuları baskı altına alıyorsunuz" dedi.

"BİR DAHA ASLA YOL YÜRÜMEM"

ÖZEL | İbrahim Hacıosmanoğlu nun ekibinden istifa etmişti! Bir bir anlattı: Bir daha onunla asla yol yürümem 6

Gelecekte olası bir genel kurul veya erken seçim durumunda takınacağı tavrı net bir dille ortaya koyan Bayram Saral, İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan bir davet gelse dahi bir daha asla birlikte çalışmayacağını açıkladı:

Yeni bir genel kurul olduğu taktirde tekrar birlikte yol yürüyüp yürümeyeceği sorusuna ise Saral, "Asla. Asla ama bunu herkes biliyor. Ben yolumu ayırdım. Arkadaşımdır ama asla bir oluşum içerisinde onunla beraber olmam. Yerim, içerim, sohbet ederim ki ediyorum. O da beni ziyarete geliyor, ben de onu ziyarete gidiyorum. Her şeyi de konuşuyoruz, hiçbir sıkıntımız yok. Ama asla kurumsal bir yapı içerisinde onunla beraber yol yürümem. Asla."

Bu net tavrının arkasındaki yönetim vizyonu farkını ve koltuk sevdası olmadığını belirten Saral, konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

"Benim çalışma tarzım, dünya görüşüm ve buna bakış açımla İbrahim Başkan'ın veya başkaları da olabilir, bakış açısı çok farklıysa ben o insanlarla yol yürümem. Benim koltuk gibi bir derdim hiçbir zaman olmadı ki. Benim koltuk derdim olsaydı o gün orada kalırdım ve bugün federasyonun, iddialı konuşuyorum, en önemli isimlerinden biri olarak kalırdım orada. Ama uyumlu çalışamayacağım bir ekiple çalışmamayı tercih ettim. Federasyon gibi önemli kurumlarda başkan esaslı bir sistem var. Önemli olan başkanlıktır. Başkan gidemeyeceğine göre ben ayrıldım. Bu kadar basit. Yani gitmesi gereken kişi, orada ihtilaf halinde ben olmam gerektiği için ben gittim. O kurumda başkanla kim kavga edecekse, kavga eden gitmelidir."

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