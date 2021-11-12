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Özel öğrenciler Iğdır'da Mehmetçik ile buluştu

12.11.2021 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel öğrenciler Iğdır'da Mehmetçik ile buluştu

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı personelleri, ziyaret ettikleri kentteki özel öğrencilerle bir araya geldi.

Kentteki Özel Eğitim Uygulama Okulunda öğrenim gören öğrencilerin, jandarma ile kaynaşması ve eğlenceli vakit geçirmesi için İl Jandarma Komutanlığınca program düzenlendi.

Okul bahçesindeki etkinlikte, jandarmanın drone gösterisini izleyen öğrenciler, dedektör köpeklerin gösterisini izledi, pasta kesti.

Vali ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca ve İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca da özel öğrencilerle jandarmanın kullandığı araçları inceledi.

Etkinlikte müzik eşliğinde oyunlar oynayan öğrenciler, daha sonra katılımcılarla bahçedeki boş alana fidan dikti.

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