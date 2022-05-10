Özel öğrenciler, okullarının duvarlarını kendi elleriyle boyadı

Başkentte, özel öğrenciler, grafiti sanatçılarıyla beraber öğrenim gördükleri okulun duvarlarını boyadı.

Yenimahalle Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'nda eğitim gören öğrenciler, Engelliler Haftası kapsamında, okul duvarlarını grafiti sanatçıları ve öğretmenlerinin yardımıyla boyadı.

AA muhabirine konuşan yaklaşık 15 yıldır Grafiti sanatıyla uğraşan Sercan Özkan, "Yeşil fırça" projesi kapsamında engelli çocukların grafiti sanatını engelsiz bir şekilde yapabileceğini göstermek adına böyle bir organizasyon gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çocukların çalışmalarda çok eğlendiğini söyleyen Özkan, "Çocukların kendi emekleri olarak, daha sonra hafızalarında yer edinmesi için böyle bir iz bırakmak istedik. Bu tip sosyal sorumluluk projeleri adı altında da insanlara daha çok sanatı sevdirme amacındayız." ifadelerini kullandı.

Okulda öğrenim gören 11. sınıf öğrencisi Mustafa Yıldırım duvarları boyarken çok mutlu olduklarını ve öğretmenlerinin de kendisine yardımcı olduklarını söyledi.

Mustafa Yıldırım'ın annesi Tülay Yıldırım da çocuğunun bu etkinlikle kendisini aştığını söyleyerek, "Benim oğlum, bazı etkinliklere girmeyi sevmezdi. Mesela oyun oynamayı kimseyle temas kurmayı fazla sevmezdi. Bu liseye başladıktan sonra oyunlar oynuyor, etkinliklere katılıyor ve şiirler okuyor. Bu beni çok mutlu ediyor." dedi.

Yenimahalle Özel Eğitim ve Uygulama Okulu Müdürü Kenan Karlıdağ, "yeşil fırça" projesi kapsamında başlatılan bu çalışmanın burada öğrenim gören çocuklar için çok önem taşıdığını belirtti.

Çalışmanın, öğrencilerin sosyal anlamda kendilerini ifade etmesine de fayda sağladığını söyleyen Karlıdağ, "Resim ve müzik gibi sosyal dersler bu çocukların hayatında çok anlamlı değişikliklere neden oluyor. Özellikle resimle uğraşan öğrencilerimizin iletişim becerileri daha somut hale geliyor." şeklinde konuştu.

Etkinlikte, Yenimahalle Kaymakamı Türker Çağatay Halim ve Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürü Soydan Tefik Karahan da çocuklarla birlikte duvarları boyadı.

