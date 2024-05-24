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Özel okul velilerinin yüreğine su serpildi: Paranızın tamamını geri alabilirsiniz! İsyan ettiren ek ücret ve fahiş zamlar için emsal karar

24.05.2024 08:58
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Yemek, kırtasiye, etüt gibi ardı arkası kesilmeyen ek ücretler velileri isyan ettiriyor. Yine eğitim ücretine yasal sınır olan yüzde 65 oranının üzerinde zam yapılması da sık sık şikayet konusu oluyor. Konuyu Tüketici Hakem Heyeti'ne ileten bir velinin şikayeti için verilen karar benzer durumdaki velilerin de yüreğine su serpti.

Özel okul velilerinin yüreğine su serpildi: Paranızın tamamını geri alabilirsiniz! İsyan ettiren ek ücret ve fahiş zamlar için emsal karar

İzmir'deki bir özel okulda çocuğu okuyan velilerden Oğuz Kul'un iddiasına göre okul 40 bin lira olan eğitim ve yemek bedelinin 98,99 bin lira civarına çıktığını söyledi ve veliyi imzaya zorladı. Birçok özel velisi de benzer senaryolarla karşılaşıyor. Ancak Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuran veli Kul'un haklılığı kanıtlandı, yasal sınırın üzerindeki ücret için iade kararı verildi.

BEDELİN İADESİNE KARAR VERİLDİ

Başvurusunun ardından bilirkişi atandığını ve bilirkişi görüşü istendiğini belirten Kul "Haklılığımız kabul edildi ve yaklaşık 26 bin lira bedel iadesi verilmesine karar verildi" diye konuştu. Kararı atv'de yer alan habere konuşarak değerlendiren Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu da "Mevzuatın dışında yapılan artışlarla ilgili bu emsal karar çok güzel bir örnek oldu velilere" dedi.

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ÖZEL OKULLARIN ZAM ORANI HER YIL FORMÜLLE BELİRLENİYOR

Ağaoğlu konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı: "Ocak ayı başından mayıs sonuna kadar fiyatlarını ilan ederler. Bu fiyat da bir önceki 12 aylık süreçte TÜFE-ÜFE ortalaması artı 5 puandır. Bu sene yüzde 57 olarak belirlendi. Bunun üzerinde alınan ücret hukuka aykırıdır.

ÖĞRENİM ÜCRETİNE YASAL SINIRLARDA ZAM YAPIP EK ÜCRETLERE FAHİŞ ZAMLAR YAPIYORLAR

Velilere baskı uygulanıyor. Deniliyor ki 'Tamam, eğitim ücretine yüzde 57 zam yaptık ama sen yemek de alacaksın, etüt alacaksın, kitap alacaksın, kırtasiye alacaksın, kıyafet alacaksın.' Ama bunların fiyatları geçen yılla kıyasladığımızda üç beş katı artmış. Oysa ek hizmetlerin satın alınması mecburi değil, Tüketici Kanunu'nda açık hüküm var.

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VELİLERİN ÖDEDİKLERİ EK ÜCRETLERİ GERİ ALMA HAKKI VAR

Hem Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna internet üzerinden şikayetlerini iletebilirler hem de istemediklerine dair okula bir e-posta gönderirlerse o yemek yense, o hizmet alınsa dahi 10 yıl boyunca o bedelleri geri alma hakkına sahip olurlar."

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KADEME GEÇİŞLERİNDE DE FAHİŞ ZAM YAPILIYOR

Velilerin yüksek fiyatlardan muzdarip olduğu bir diğer durumsa kademe geçişleri yani ilkokuldan ortaokula, ortaokuldan liseye geçilen yıllar. İşte bu yıllarda özel okulların çoğu zamlar yapıyor.

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Ağaoğlu konuyla ilgili "Burada bir düzenleme yok. Bu boşluğu değerlendiren özel okullar fiyatları burada fahiş oranda arttırıyorlar. Ara sınıflarda nasıl belirlenmişse TÜFE, ÜFE ortalamasının 5 puan üstünde, aynı şeyin kademe geçişlerine de yansıtılması lazım" diye konuştu.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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