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Önce keşif yaptılar sonra çaldılar

22.11.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya’da iki şahısın, sokakta park halindeki motosikleti kilidini saniyeler içinde açıp çalması güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Önce keşif yaptılar sonra çaldılar

Olay, Gaybiefendi Mahallesi Özgül Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı yaya olarak sokağa gelen 2 şüpheli önce keşif yaptı. Şüpheliler, keşif sonrası park halindeki motosikletin kilidini saniyeler içinde etkisiz hale getirerek, hırsızlık olayını gerçekleştirdi. Hırsızlık anı, sokaktaki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Sabah motosikletinin yerinde olmadığını fark eden Hasan Özbay, sokaktaki güvenlik kameraları inceledi. Görüntülerde motosikletinin gece iki kişi tarafından çalındığını belirleyen Özbay, durumu polise bildirdi. Özbay, "Geçimimi çalınan motosiklet ile kuryelik yaparak sağlıyordum. Bir nevi ekmek param çalındı. Durumu polise bildirdim ve şikâyetçi oldum. Görüntülerde hırsızlık olayını gerçekleştiren kişiler net olarak görünüyor. Polisin daha sıkı takip etmesini ve olayı aydınlatmasını istiyorum" dedi.

Polis, Özbay’ın şikâyeti üzerine çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
hırsızlık

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