(Özel) Prematüre kardeşi için başladı, şimdi ticaretini yapıyor

Muş’un Hasköy ilçesinde prematüre kardeşinin gelişimi için 8 bıldırcın satın alarak yumurtalarından faydalanmak isteyen Mücahit Elçi, yumurta sayısının artmasıyla kuluçka makinesi satın alarak günde 120 ile işi ticarete döktü.

Hasköy ilçesine bağlı Kültür Mahallesi’nde ikamet eden Mücahit Elçi, prematüre bebek olarak dünyaya gelen kardeşi Ayaz’ın kas gelişimini artırmak amacıyla bıldırcın satın alarak yumurtalarından faydalanmak istedi. Bıldırcınlar için evinin bahçesinde kümes oluşturan Mücahit Elçi, günden güne yumurta sayısının arttığını fark edince kuluçka makinesi satın almaya karar verdi. Biriktirdiği yumurtaları kuluçka makinesinde 17 gün beklettikten sonra yavru elde eden Elçi, bıldırcın sayısını 350’ye yükselterek günde 120 yumurta elde etmeye başladı. Yumurtaları günlük satan Mücahit Elçi, buradan elde ettiği geliri de kardeşi için harcıyor.

“Yumurtalar tamamen organik”

Yumurta işine 8 bıldırcınla başladığını anlatan Mücahit Elçi, ilk başlarda evdeki küçük kardeşinin sağlığı için organik yumurta elde etmek amacıyla işe başladığını söyledi. Bıldırcın yumurtalarının fazla olmaya başlamasıyla kuluçka makinesi satın almaya karar verdiğini kaydeden Elçi, “Elde ettiğimiz yumurtaları kuluçka makinesine dizerek yeni yavrular elde ettik. Çıkan yavrular 40-45 günlükken yumurtlamaya başladı. Yumurta sayısı fazla olmaya başlayınca tekrar kuluçka makinesine bıraktık. Yumurtaların fazla olmaya başladığını anlayınca işi ticarete dökmeye başladık. Yumurtalar tamamen organik. Bu şekilde işi geliştirmeye de çalışıyoruz. 300-350 civarında bıldırcınımız var. 3 çeşit bıldırcın besliyoruz. Bunlar; Kıbrıs, yerli ve Japon bıldırcınları. Günde yaklaşık 100-120 yumurta alıyoruz. Yavruların da büyümesiyle bu sayı daha da yükselecektir. Kardeşim için başladığımız iş büyüdü, bir süre sonra bu işi ticaret olarak da değerlendirmeye çalışıyoruz. Muş’ta bıldırcın yumurtasını bizden başka üreten de yok. Yumurta ve bıldırcın alımı yapmak isteyen arkadaşlarımıza da yardımcı olabiliriz” dedi.