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Özel sporcu Fatma Damla Altın, Fransa'da altın madalya kazandı

10.06.2022 18:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel sporcu Fatma Damla Altın, Fransa'da altın madalya kazandı

Milli sporcu Fatma Damla Altın, Fransa'da düzenlenen Open Paris 2022 Grand Prix'de altın madalya kazandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Paris'te düzenlenen organizasyonda mücadele eden Fatma Damla Altın, uzun atlamada 5,52 metre ile altın madalyaya ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, sporcusu Fatma Damla Altın'ı tebrik ederek, "Esra Bayrak, Mihriban Korkmaz, Eda Yıldırım ve diğer tüm teknik ekibimizi de kutluyorum. Hedefimiz 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılarak oradan çok sayıda madalya çıkarmak." dedi.

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