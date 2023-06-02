Özel Tim konusu nedir, oyuncuları kimler? Özel Tim nerede ve ne zaman çekildi? İşte merak edilenler!

Özel Tim filmi bu akşam sinema severlerin gündeminde yer aldı. Kanal D ekranlarında yayınlanan Özel Tim (Swat) filminin yönetmenliğini Clark Johnson üstlenirken, filmin senaryosunu David Ayer ve David McKenna kaleme alıyor. İşte Özel Tim filmi hakkında merak edilen detaylar...

ÖZEL TİM (SWAT) FİLMİ KONUSU

Savaşın sertleştirdiği, ukala iki kıdemli çavuş iki zeki polisle, serbest mi serbest ama şimdiye kadar ki en etkili Özel Timi kurmak üzere takım olurlar. İlk görevleri; en büyük uyuşturucu kaçakçılarından biri olan Alex Montel'i bulunduğu yerden çıkartıp federal ajanlara ulaştırmaktır. Ancak içerde fazla kalmamayı planlayan elebaşı, kendisini kurtaracak olana 100 milyon Dolar vereceğini teklif etmiştir.

ÖZEL TİM (SWAT) OYUNCULARI

Samuel L. Jackson

Colin Farrell

Michelle Rodriguez

LL Cool J

Brian Van Holt

Jeremy Renner

Josh Charles

Olivier Martinez

ÖZEL TİM KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

Clark Johnson’ın yönetmenliğini üstlendiği film 2003 yılında vizyona girmiştir.

