YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Özel Ümit’ten Dijital Gebelik eğitimi

Özel Ümit’ten Dijital Gebelik eğitimi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 05.07.2020 11:43 | Son Güncelleme

Eskişehir Özel Ümit Hastaneleri Dijital Gebelik Eğitimlerine devam ediyor.Eskişehir Özel Ümit Hastaneleri Pandemi süreci nedeniyle gebelik eğitimlerini sosyal medya hesaplarından canlı olarak gerçekleştiriyor.2.

Özel Ümit’ten Dijital Gebelik eğitimi

Eskişehir Özel Ümit Hastaneleri Dijital Gebelik Eğitimlerine devam ediyor.
Eskişehir Özel Ümit Hastaneleri Pandemi süreci nedeniyle gebelik eğitimlerini sosyal medya hesaplarından canlı olarak gerçekleştiriyor.
2. online gebelik eğitimi 7 Temmuz Salı günü saat 14:00’de gerçekleşecek. Tüm anne- baba adaylarının davet edildiği programda Genel Gebelik Takibi üzerine Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Abdurrahman Akçay, Evde Gebelik Egzersizleri üzerine ise Pilates Eğitmeni & Fitness Antrenörü, Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Koçu, Personel Traking Bireysel Yaşam Koçu Gülçin Kaya Uğur bilgiler paylaşacak. Canlı yayının yapılacağı platformlar şöyle; "https://www.instagram.com/eskisehirozelumithastaneleri
https://www.facebook.com/umithastanesi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adana'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

Adana'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

Adana'da silahlı kavga: 3 yaralı

Adana'da silahlı kavga: 3 yaralı

Ceylan ve Ahlatcı, Bakan Gül ile biraraya geldi

Ceylan ve Ahlatcı, Bakan Gül ile biraraya geldi

Konya'da trafik kazası: 4 yaralı

Konya'da trafik kazası: 4 yaralı

Antalya'da dağlık alanda ayağı kırılan kişi kurtarıldı

Antalya'da dağlık alanda ayağı kırılan kişi kurtarıldı

Bingöl’de 3.5 büyüklüğünde deprem

Bingöl’de 3.5 büyüklüğünde deprem

Eskişehir Namaz Vakitleri 5 Temmuz Pazar

İmsak
03:36
Sabah
05:29
Öğle
13:08
İkindi
17:04
Akşam
20:36
Yatsı
22:21

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler 5 Temmuz Pazar

Çobanoğlu Eczanesi
Odunpazari
Duygu Eczanesi
Odunpazari
Tarık Eczanesi
Tepebasi
Ümit Eczanesi
Tepebasi
Vadi Eczanesi
Odunpazari
Berkan Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Huzurevinden sonra il binasında da korona tespit edildi

Huzurevinden sonra il binasında da korona tespit edildi

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Eskişehir’in Orta Yerinde Asırlık Tulumba

Eskişehir’in Orta Yerinde Asırlık Tulumba

Türk Chopper Odunpazarı Tanıtımında Aktif Rol Alacak

Türk Chopper Odunpazarı Tanıtımında Aktif Rol Alacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.