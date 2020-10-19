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(Özel) Van Gölü sahilinde penaltı ve basketbol yarışması

VAN HABERLERİ  | 19.10.2020 12:28 | Son Güncelleme

Van’ın merkez Edremit Belediyesi tarafından Van Gölü sahilinde kadınlarında ilgi gösterdiği “Penaltı ve basketbol’ yarışması düzenlendi.Van’ın merkez Edremit Belediyesi tarafından organize edilen ve İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü’nün katkılarıyla Van Gölü sahilinde penaltı ve basketbol yarışması düzenlendi.

Van’ın merkez Edremit Belediyesi tarafından Van Gölü sahilinde kadınlarında ilgi gösterdiği “Penaltı ve basketbol’ yarışması düzenlendi.
Van’ın merkez Edremit Belediyesi tarafından organize edilen ve İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü’nün katkılarıyla Van Gölü sahilinde penaltı ve basketbol yarışması düzenlendi. Kadınlarında ilgi gösterdiği ayrışmaya yaklaşık bin kişi katıldı. “Penaltı ve basketbol’ yarışması, Edremit Belediye başkanı İsmail Say’ın il penaltı vuruşu ve basketbol atışıyla start aldı. Sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde düzenlenen yarışmada derece giren 50 yarışmacıya Edremit Seyirtepe Kafe Restoranda yemek verilirken, 200 yarışmacıya ise 100 futbol, 100 basketbol olmak üzere 200 top hediye edildi.

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