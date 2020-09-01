Özel yetenek sınavına, öğrenci adaylarından yoğun ilgi

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavları tamamlandı.

ÖSYM tarafından yapılan YKS sınavına girerek, belirtilen taban puan ve üzerinde puan alan öğrenci adaylarının başvurabildiği Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin Özel Yetenek Sınavı’na bu yıl rekor sayıda müracaat oldu.

Toplam 75 kişilik kontenjanı bulunan Güzel Sanatlar Fakültesinin Özel Yetenek Sınavı’na, 178’i uluslararası öğrenci olmak üzere Türkiye’nin farklı illerinden toplam 782 aday başvuru yaptı. Aynı öğrencinin birden fazla bölüm için başvurabildiği yetenek sınavları için, Grafik Tasarımı Bölümü 529, Resim Bölümü 475 ve Heykel Bölümü 123 başvuru aldı.

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı, Resim ve Heykel bölümlerinden birinde öğrenci olabilmek için başvuruda bulunan adayların sınava da ilgisi yoğun oldu. 26 Ağustos tarihinde, sınavın gerçekleşeceği Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi’nde toplanan 445 adayı, Covid-19 tedbirleri kapsamında, ateş ölçümü yapıldıktan sonra maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak sınava alındı. Gerekli belge ve işlemlerini tamamlayan adayların belirli gruplar halinde içeri alındığı ve oturtulduğu sınavda, bu yıl üç bölüme de aynı anda başvuru yapabilen adaylar, Grafik Tasarımı Bölümü’nün 30, Resim Bölümü’nün 30 ve Heykel Bölümü’nün 15 kişilik kontenjanına yerleşebilmek için hünerlerini sergiledi.

Her yıl iki aşamada gerçekleştirilen sınavlar, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle bu yıl tek aşamada yapıldı. Tüm bölümler için ortak yapılan Özel Yetenek Sınavı’nda adaylar, bir kitapevinden “Sanat Dünyamız” isimli dergi satan alan en az iki figürlü bir kompozisyon tasarlayarak çizdi. Çizimleriyle jüriyi etkilemek ve Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin öğrencileri arasında yer almak için rekabet eden öğrencilere, aileleri de dışarıda bekleyerek destek oldu. Adayların yetenek sınavları, alanında yetkin jüri üyelerinin katılımıyla, objektif bir şekilde değerlendirilecek. Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre tercih ettiği bölüme girmeye hak kazanan adayların kesin kayıtları, 3-4 ve 7-8-9 Eylül (hafta sonu hariç) tarihleri arasında, Güzel Sanatlar Fakültesi Karaağaç Yerleşkesi’nde yapılacak.



