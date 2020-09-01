YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Özel yetenek sınavına, öğrenci adaylarından yoğun ilgi

Özel yetenek sınavına, öğrenci adaylarından yoğun ilgi

EDİRNE HABERLERİ  | 01.09.2020 13:34 | Son Güncelleme

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavları tamamlandı.ÖSYM tarafından yapılan YKS sınavına girerek, belirtilen taban puan ve üzerinde puan alan öğrenci adaylarının başvurabildiği Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin Özel Yetenek Sınavı’na bu yıl rekor sayıda müracaat oldu.Toplam 75 kişilik kontenjanı bulunan Güzel Sanatlar Fakültesinin Özel Yetenek Sınavı’na, 178’i uluslararası öğrenci olmak üzere Türkiye’nin farklı illerinden toplam 782 aday başvuru yaptı.

Özel yetenek sınavına, öğrenci adaylarından yoğun ilgi

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavları tamamlandı.
ÖSYM tarafından yapılan YKS sınavına girerek, belirtilen taban puan ve üzerinde puan alan öğrenci adaylarının başvurabildiği Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin Özel Yetenek Sınavı’na bu yıl rekor sayıda müracaat oldu.
Toplam 75 kişilik kontenjanı bulunan Güzel Sanatlar Fakültesinin Özel Yetenek Sınavı’na, 178’i uluslararası öğrenci olmak üzere Türkiye’nin farklı illerinden toplam 782 aday başvuru yaptı. Aynı öğrencinin birden fazla bölüm için başvurabildiği yetenek sınavları için, Grafik Tasarımı Bölümü 529, Resim Bölümü 475 ve Heykel Bölümü 123 başvuru aldı.
Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı, Resim ve Heykel bölümlerinden birinde öğrenci olabilmek için başvuruda bulunan adayların sınava da ilgisi yoğun oldu. 26 Ağustos tarihinde, sınavın gerçekleşeceği Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi’nde toplanan 445 adayı, Covid-19 tedbirleri kapsamında, ateş ölçümü yapıldıktan sonra maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak sınava alındı. Gerekli belge ve işlemlerini tamamlayan adayların belirli gruplar halinde içeri alındığı ve oturtulduğu sınavda, bu yıl üç bölüme de aynı anda başvuru yapabilen adaylar, Grafik Tasarımı Bölümü’nün 30, Resim Bölümü’nün 30 ve Heykel Bölümü’nün 15 kişilik kontenjanına yerleşebilmek için hünerlerini sergiledi.
Her yıl iki aşamada gerçekleştirilen sınavlar, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle bu yıl tek aşamada yapıldı. Tüm bölümler için ortak yapılan Özel Yetenek Sınavı’nda adaylar, bir kitapevinden “Sanat Dünyamız” isimli dergi satan alan en az iki figürlü bir kompozisyon tasarlayarak çizdi. Çizimleriyle jüriyi etkilemek ve Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin öğrencileri arasında yer almak için rekabet eden öğrencilere, aileleri de dışarıda bekleyerek destek oldu. Adayların yetenek sınavları, alanında yetkin jüri üyelerinin katılımıyla, objektif bir şekilde değerlendirilecek. Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre tercih ettiği bölüme girmeye hak kazanan adayların kesin kayıtları, 3-4 ve 7-8-9 Eylül (hafta sonu hariç) tarihleri arasında, Güzel Sanatlar Fakültesi Karaağaç Yerleşkesi’nde yapılacak.

Özel yetenek sınavına, öğrenci adaylarından yoğun ilgi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDemet Evgar'ın acı günüDemet Evgar'ın acı günü
Akılalmaz yöntem! Kameralara böyle yakalandıAkılalmaz yöntem! Kameralara böyle yakalandı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Bolu Valisi Ahmet Ümit kentteki koronavirüs tedbirlerini değerlendirdi:
Bolu Valisi Ahmet Ümit kentteki koronavirüs tedbirlerini değerlendirdi:
3 yıllık sıkıntı bitti ve o yol nihayet tamamlandı
3 yıllık sıkıntı bitti ve o yol nihayet tamamlandı
Beylikdüzü’nde "Çardak Altı Sohbetleri" başladı
Beylikdüzü’nde "Çardak Altı Sohbetleri" başladı
Uşak'ta ilk kez ekilen "ekinezya"da hasat yapıldı
Uşak'ta ilk kez ekilen "ekinezya"da hasat yapıldı
Kayseri’ye ilk Amerikalı sporcu kafilesi geldi
Kayseri’ye ilk Amerikalı sporcu kafilesi geldi
Kayserispor Başkan Vekili Onur Gözbaşı'dan immün plazma bağışı
Kayserispor Başkan Vekili Onur Gözbaşı'dan immün plazma bağışı

Edirne Namaz Vakitleri 1 Eylül Salı

İmsak
05:01
Sabah
06:33
Öğle
13:19
İkindi
16:59
Akşam
19:55
Yatsı
21:20

Edirne Nöbetçi Eczaneler 1 Eylül Salı

Akın Eczanesi
Merkez
Berkay Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Enez
Derman Eczanesi
Havsa
Coşkun Eczanesi
Ipsala
Sevil Eczanesi
Lalapasa
Yeni Eczanesi
Meric
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Kapı kapı dolaşarak karantinadaki vatandaşları kontrol ediyorlar
Kapı kapı dolaşarak karantinadaki vatandaşları kontrol ediyorlar
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Keşan duvarlarını Türk ve Bulgar sanatçılar renklendiriyor
Keşan duvarlarını Türk ve Bulgar sanatçılar renklendiriyor
Uzunköprü'de Motosiklet Kazası - 1 Ölü 1 Yaralı
Uzunköprü'de Motosiklet Kazası - 1 Ölü 1 Yaralı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.