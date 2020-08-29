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Özel yetenek sınavında ter döktüler

AMASYA HABERLERİ  | 29.08.2020 13:11 | Son Güncelleme

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Özel Yetenek Sınavı başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.Özel yetenek sınavında 400 metre koşu dereceleri, ortaöğretim başarı puanları ve TYT puanlarını içeren ÖSYM tarafından belirlenen şartlar çerçevesinde hesaplanan yerleşme puanına göre, 15 kız ve 25 erkek öğrenci olmak üzere toplam 40 öğrenci Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne kayıt yapma hakkını kazanmış olacak.Sınavı yerinde takip eden Amasya Üniversitesi Rektörü Prof.

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Özel Yetenek Sınavı başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.
Özel yetenek sınavında 400 metre koşu dereceleri, ortaöğretim başarı puanları ve TYT puanlarını içeren ÖSYM tarafından belirlenen şartlar çerçevesinde hesaplanan yerleşme puanına göre, 15 kız ve 25 erkek öğrenci olmak üzere toplam 40 öğrenci Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne kayıt yapma hakkını kazanmış olacak.
Sınavı yerinde takip eden Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen aday öğrencilerin sınavlarının yapılması, sonuçlarının duyurulması, itiraz sürelerinin değerlendirilmesi gibi hususlarda hiçbir problem yaşanmadığını ifade etti.
Sınavın kamera ile kayıt altına alındığını da söyleyen Rektör Elmacı, sınavın başarı ile gerçekleşmesinde görev alan akademik ve idari personele teşekkür etti.

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