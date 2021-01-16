YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Özel’den Başkan Bilgin’e ziyaret

Özel’den Başkan Bilgin’e ziyaret

16.01.2021 14:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, bir süre önce geçirdiği Covit-19 hastalığı nedeniyle Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin’i makamında ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.Özel, ziyarette yaptığı konuşmada Başkan Bilgin’in bu zorlu süreci atlatıp sağlığına kavuşmasından dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, her konuda Başkan Bilgin’in yanında oldukları mesajını verdi.Belediye Başkanı Zeki Bilgin ise ziyaretinden dolayı Özel’e teşekkür ederek, "Sayın Grup Başkanvekilimize teşekkür ederim.

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, bir süre önce geçirdiği Covit-19 hastalığı nedeniyle Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin’i makamında ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.
Özel, ziyarette yaptığı konuşmada Başkan Bilgin’in bu zorlu süreci atlatıp sağlığına kavuşmasından dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, her konuda Başkan Bilgin’in yanında oldukları mesajını verdi.
Belediye Başkanı Zeki Bilgin ise ziyaretinden dolayı Özel’e teşekkür ederek, "Sayın Grup Başkanvekilimize teşekkür ederim. Hastalık ve sonraki süreçlerde bizlere verilen manevi destek, daha hızlı iyileşme ve toparlanmamıza vesile oluyor" dedi.
Siyasi konularda çeşitli görüşmelerin de yapıldığı Ziyarette, CHP İlçe Başkanı Hasan Levent, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Baysal, Hüseyin Çelik, Mesut Sökmen, Belediye Meclis Üyeleri Mustafa Arguz ve Hasan Levent ile CHP İlçe Başkan Yardımcısı Ender Esen de yer aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERİstemediği soru sorulunca Acun bozuldu! Ümit'in durumu kurtarma çabasına bakınİstemediği soru sorulunca Acun bozuldu! Ümit'in durumu kurtarma çabasına bakın
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler
1/

Manisa Namaz Vakitleri 16 Ocak Cumartesi

İmsak
06:53
Sabah
08:19
Öğle
13:25
İkindi
15:59
Akşam
18:21
Yatsı
19:42

Manisa Nöbetçi Eczaneler16 Ocak Cumartesi

Bulvar Eczanesi
Merkez
Nur Ege Eczanesi
Merkez
Öyküm Eczanesi
Merkez
Simge Eczanesi
Merkez
Baran Eczanesi
Turgutlu
Eser Eczanesi
Turgutlu
Hekimoğlu Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin’nden kongre açıklaması

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin’nden kongre açıklaması

Yangın 10 kişilik aileyi evsiz bıraktı

Yangın 10 kişilik aileyi evsiz bıraktı

Şemdinli’de mühimmat ele geçirildi

Şemdinli’de mühimmat ele geçirildi

Diğer Haberler

İkinci kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

İkinci kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Manisa'da balkondan düşen kadın hayatını kaybetti

Manisa'da balkondan düşen kadın hayatını kaybetti

Manisa'da cinayet işlendiği yönünde asılsız ihbarda bulunan alkollü kişi gözaltına alındı

Manisa'da cinayet işlendiği yönünde asılsız ihbarda bulunan alkollü kişi gözaltına alındı

Soba kovası hazırlamak isterken ikinci kattan beton zemine çakıldı

Soba kovası hazırlamak isterken ikinci kattan beton zemine çakıldı

Asılsız cinayet ihbarı ortalığı karıştırdı

Asılsız cinayet ihbarı ortalığı karıştırdı

Başkan Çelik’ten Başkan Ergün’e ziyaret

Başkan Çelik’ten Başkan Ergün’e ziyaret

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.