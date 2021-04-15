Özer Bayraktar: Başarının geleceğine inanıyorum

Bordo-mavili kulübün Futbol Şube Sorumlusu Özer Bayraktar, geçen sezonki planlamaları, bu sezonki durumları ve gelecekteki hedeflerine yönelik açıklamalarda bulundu.

Geçen sezon kısmetsizlikler yaşadıklarını kaydeden Bayraktar, "Geçtiğimiz sezon başındaki planlamamız şuydu; Trabzonspor her zaman şampiyonluğa oynar ama bunu yaparken de kulüp ekonomisini ön planda tutar. Bu planlamamız doğru bir biçimde ilerledi. Hatta öyle bir duruma geldik ki; takımın verdiği enerji bizi çok farklı noktalara taşıdı. Emeklerimizin karşılığını alıyorduk ki kısmetsizlikler yaşadık. Sakatlıklar ve pandemi süreci bizi çok olumsuz etkiledi. Ayrıca o sürece taraftarımızla devam etseydik, o büyük güçle bugün inanılmaz duygular yaşıyor olacaktık" diye konuştu.

"TARAFTARLARIMIZLA BULUŞTUĞUMUZDA BAMBAŞKA HAVAYA BÜRÜNECEĞİZ"

Bu sezon lige istedikleri gibi başlayamadıklarını kaydeden Bayraktar, bu konuda şunları söyledi:

"Ancak sonrasında gerek teknik direktörümüz Sayın Abdullah Avcı’nın gelmesiyle, sonrasında da takımımıza takviye ettiğimiz futbolcularla büyük ilerleme kaydettik. Bugün Süper Lig’de yine yarışın içindeyiz, yine taraftarlarımızın mutluluğu ve gururu için mücadele ediyoruz. Umuyorum ki daha da iyi olacağız. Özellikle pandeminin sonlanması ve taraftarlarımızla buluştuğumuzda, bambaşka bir havaya bürüneceğimizi düşünüyorum."