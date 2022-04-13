Özer Hurmacı'nın yeni mesleği herkesi şaşırttı! Milli Takım'a bile seçildi

Aktif futbolculuk kariyerini sonlandıran Özer Hurmacı, Plaj Futbolu Milli Takım aday kadrosuna çağrıldı. Bu haberi okuyan spor severler büyük şaşkınlık yaşadı.
Kadroda şu isimler yer alıyor:
Kaleciler: Mehmet Aşlamacı (Seferihisar Citta Slow), Mahmut Arıkan (Alanya Belediyespor), Serkan Banazlı (Seferihisar Citta Slow), Halil Hamamcıoğlu
Savunma: Yasin Bağcı (Alanya Belediyespor), Efe Lorenzo Deniz (Manavgat Elektronik Market), Oğuzhan Karaca (Bosna Kahvecisi Ozba Yapı), Ferhat Gülbağ (Seferihisar Citta Slow), Semih Türkmen (Seferihisar Citta Slow), Volkan Yeşilırmak (Seferihisar Citta Slow), Recep Demir (Seferihisar Citta Slow)
Hücum: Ege Alkan (Manavgat Spor), Ömer Behiç Benlidayı (Alanya Belediyespor), Enes İşcan (Seferihisar Citta Slow), Barış Terzioğlu (Alanya Belediyespor), Özer Hurmacı, Cem Keskin (Alanya Belediyespor), Emrah Ekmekci (Bosna Kahvecisi Ozba Yapı), Özcan Kocaman (Seferisar Citta Slow)
Futbol Gelişim Direktörü: Oğuz Çetin
Teknik Direktör: Ozan Yılmaz
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