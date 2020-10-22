ÖZET | Ajax - Liverpool maç sonucu: 0-1

Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Hollanda temsilcisi Ajax ile İngiliz ekibi Liverpool karşı karşıya geldi. Amsterdam Arena'da oynan karşılaşmada kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Liverpool oldu.
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