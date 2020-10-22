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ÖZET | Ajax - Liverpool maç sonucu: 0-1

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 22.10.2020 10:04 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonun ilk maçında Ajax deplasmanıan çıkan Liverpool, Nicolas Tagliafico'nun kendi kalesine attığı golle kazandı. Bu sonuçla birlikte Liverpool Devler Ligi'ne 3 puanla başlarken Ajax puansız kaldı. Grubun sonraki hafta maçlarında Liverpool - Midtjylland, Atalanta - Ajax karşılaşmaları oynanacak.

ÖZET | Ajax - Liverpool maç sonucu: 0-1

Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Hollanda temsilcisi Ajax ile İngiliz ekibi Liverpool karşı karşıya geldi. Amsterdam Arena'da oynan karşılaşmada kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Liverpool oldu.

  1. dakikada Nicolas Tagliafico'nun kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen Liverpool kalan sürede skoru korudu ve rakibini tek golle mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'ne üç puanla başladı.

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