ÖZET | Ajax - Midtjylland maç sonucu: 3-1

Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu mücadelesinde Ajax, Midtjylland'ı Amsterdam'da Johan Cruijff Stadı'nda ağırladı. Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

dakikada Gravenberch, 49. dakikada Mazraoui'nin golleriyle iki farklı öne geçen Ajax, 66'da David Neres ile farkı üçe çıkararak kazanma isteğini gösterdi. 80'de Awer Bul Mabil Danimarka temsilcisi adına tek golü atan isim oldu ve maç 3-1 sona erdi.

Öte yandan Midtjylland'da Erik Sviatchenko, 90+1. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu skorun ardından Ajax 7 puana ulaşırken, Midtjylland ise bu hafta da 0 puanda kaldı.



