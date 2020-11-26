ÖZET | Ajax - Midtjylland maç sonucu: 3-1

Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu mücadelesinde Ajax, Midtjylland'ı Amsterdam'da Johan Cruijff Stadı'nda ağırladı. Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Öte yandan Midtjylland'da Erik Sviatchenko, 90+1. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu skorun ardından Ajax 7 puana ulaşırken, Midtjylland ise bu hafta da 0 puanda kaldı.
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