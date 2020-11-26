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ÖZET | Liverpool - Atalanta maç sonucu: 0-2

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 26.11.2020 08:23 | Son Güncelleme

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Liverpool sahasında İtalyan temsilcisi Atalanta ile karşı karşıya geldi. Atalanta büyük bir sürprize imza atarak deplasmanda Liverpool'u 2-0'lık skorla yenmeyi başardı. İngilizler böylece Devler Ligi'nde ilk puan kaybını ve mağlubiyetini yaşamış oldu. Liverpool bu sonucun ardından 9 puanda kaldı. Atalanta ise puanını 7'ye çıkardı. Gruptaki diğer maçta Ajax, Midtjylland'ı 3-1 yendi.

ÖZET | Liverpool - Atalanta maç sonucu: 0-2

Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. maçında İngiliz devi Liverpool ile İtalyan temsilcisi Atalanta karşı karşıya geldi. Anfield'da oynanan karşılaşmayı Atalanta 2-0 kazanarak haftanın en dikkat çeken galibiyetine imza attı.

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İtalyan ekibi, rakibini 60. dakikada Josip Ilicic ve 64. dakikada Robin Gosens'in attığı gollerle 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu skorun ardından Atalanta 7 puana yükselirken Liverpool ise ilk mağlubiyetini aldı ve 9 puanda kaldı. Bu yenilgiye rağmen Kırmızılar grupta hala lider.

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