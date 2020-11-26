ÖZET | Liverpool - Atalanta maç sonucu: 0-2

Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. maçında İngiliz devi Liverpool ile İtalyan temsilcisi Atalanta karşı karşıya geldi. Anfield'da oynanan karşılaşmayı Atalanta 2-0 kazanarak haftanın en dikkat çeken galibiyetine imza attı.
İtalyan ekibi, rakibini 60. dakikada Josip Ilicic ve 64. dakikada Robin Gosens'in attığı gollerle 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu skorun ardından Atalanta 7 puana yükselirken Liverpool ise ilk mağlubiyetini aldı ve 9 puanda kaldı. Bu yenilgiye rağmen Kırmızılar grupta hala lider.
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