ÖZET | Alanyaspor 0-1 Galatasaray

Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Galatasaray 1-0'lık skorla kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 18. dakikada Emre Kılınç kaydetti.

Karşılaşmanın 23. dakikasında gelişen Galatasaray atağında Onyekuru, girdiği ikili mücadele sonrasında Alanyaspor ceza sahasında yerde kaldı. Sarı - kırmızılılar penaltı beklerken, hakem Zorbay Küçük devam kararı verdi.

Babacar 32. dakikada , Luyindama'ya yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü. Ardından hakem Zorbay Küçük, pozisyonda kırmızı kart gerekip gerekmediği üzerine 'VAR' ile iletişime geçti ve kulaklıktan dinlediğini işaret etti. Yapılan incelemenin ardından Hakem Zorbay Küçük, 'VAR' tarafından çağrılmadı ve kararda bir değişiklik olmadı. Galatasaraylı oyuncular ve teknik direktör Fatih Terim olmak üzere teknik heyet yoğun itirazlarda bulundu.

Galibiyet serisini 7 maça çıkaran Galatasaray, puanını 54'e yükseltti ve liderlik koltuğunu korudu. Aytemiz Alanyaspor ise 42 puanda kaldı.