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ÖZET | Alanyaspor 0-1 Galatasaray

20.02.2021 21:02 | Son Güncelleme:
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ÖZET | Alanyaspor 0-1 Galatasaray

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Alanyaspor'a konuk oldu. Sarı kırmızılılar, Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Alanyaspor - Galatasaray maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Galatasaray 1-0'lık skorla kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 18. dakikada Emre Kılınç kaydetti.

Karşılaşmanın 23. dakikasında gelişen Galatasaray atağında Onyekuru, girdiği ikili mücadele sonrasında Alanyaspor ceza sahasında yerde kaldı. Sarı - kırmızılılar penaltı beklerken, hakem Zorbay Küçük devam kararı verdi.

Babacar 32. dakikada , Luyindama'ya yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü. Ardından hakem Zorbay Küçük, pozisyonda kırmızı kart gerekip gerekmediği üzerine 'VAR' ile iletişime geçti ve kulaklıktan dinlediğini işaret etti. Yapılan incelemenin ardından Hakem Zorbay Küçük, 'VAR' tarafından çağrılmadı ve kararda bir değişiklik olmadı. Galatasaraylı oyuncular ve teknik direktör Fatih Terim olmak üzere teknik heyet yoğun itirazlarda bulundu.

Galibiyet serisini 7 maça çıkaran Galatasaray, puanını 54'e yükseltti ve liderlik koltuğunu korudu. Aytemiz Alanyaspor ise 42 puanda kaldı.

Galatasaray, gelecek hafta sahasında BB Erzurumspor'u konuk edecek. Aytemiz Alanyaspor ise Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

FATİH TERİM'DEN İLK 11'DE SÜRPRİZLER

Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray'da Süper Lig'de son oynanan Kasımpaşa maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik yapıldı. Sarı-kırmızılı ekip, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan maça Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Etebo, Gedson Fernandes, Emre Kılınç, Arda Turan, Onyekuru, Mustafa Muhammed 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Okan Koçuk, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Babel, Belhanda, Linnes, Donk, Kerem Aktürkoğlu, Emre Akbaba, Ozornwafor yer aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ligin 25. haftasında Kasımpaşa ile yapılan maça ilk 11'de başlayan 3 futbolcusuna Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında görev vermedi. Kasımpaşa maçının başlangıç kadrosunda mücadele eden Linnes, Kerem Aktürkoğlu ve Babel'in yerine Yedlin, Arda Turan ve Onyekuru ilk 11'de yer buldu.

ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

  1. dakikada Alanyaspor'un orta alanda geriye doğru kullandığı taç atışında Caulker'den önce Mustafa Muhammed topu alarak rakip ceza sahasına kadar girdi. Bu oyuncunun sol çaprazdan kaleye gönderdiği meşin yuvarlak, direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

  • dakikada orta alanda Etebo ile gelişen atakta Mustafa Muhammed, ceza sahası içinde Onyekuru ile topu buluşturdu. Bu futbolcunun vuruşunda top, direğin yanından auta çıktı.

  • dakikada Salih Uçan'ın ceza yayı civarından vuruşunda, top sol iç direğe çarparak geri döndü. Galatasaray savunması meşin yuvarlağı tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

  • dakikada Galatasaray öne geçti. Yedlin'in, sağ kanttan sol kanata doğru gönderdiği uzun topu kontrol eden Emre Kılınç'ın vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan geri döndü. Topu yeniden önünde bulan Emre Kılınç'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

  • dakikada sol kanattan Efecan Karaca'nın ceza sahasına ortasına Babacar ayağıyla dokundu. Kaleci Muslera'nın müdahalesinin ardından boşta kalan topu, Luyindama uzaklaştırdı.

    • 45+4. dakikada sol kanattan Emre Kılınç ile gelişen atakta ceza sahasına ortada Onyekuru'yu geçen topa Mustafa Muhammed dokunmak istedi. Karambolde topu önünde bulan Onyekuru'nun yakın mesafeden vuruşunda top dışarı çıktı.

    Karşılaşmanın ilk yarısını Galatasaray 1-0 önde tamamladı.

    (İkinci yarıdan dakikalar birazdan...)

    MAÇ DETAYLARI

    Stat: Bahçeşehir Okulları

    Hakemler: Zorbay Küçük, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

    Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Tayfur Bingöl, Tzavellas, Caulker, Moubandja, Umut Güneş, Berkan İsmail Kutlu, Salih Uçan, Efecan Karaca , Davidson, Babacar

    Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Etebo, Gedson Fernandes, Emre Kılınç, Arda Turan, Onyekuru, Mustafa Muhammed

    Gol: Dk. 18 Emre Kılınç (Galatasaray)

    Sarı kart: Dk. 33 Babacar (Aytemiz Alanyaspor)

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